川普加碼債券投資 狂買5100萬元 受政策影響公司也在列

根據申報資料，川普總統任內加碼債券投資，部分標的涉及受其政府政策影響的公司。(路透)

川普 總統在任內持續加碼債券 投資。白宮 最新財務揭露顯示，截至去年12月，川普投資組合裡的市政債券與公司債，總計投資規模至少5100萬美元，有一些標的涉及受其政府政策影響的公司。

白宮周四公布的最新財務披露訊息顯示，川普購買的債券包括Netflix、CoreWeave、通用汽車（GM）、波音（Boeing）、西方石油（Occidental Petroleum）和聯合租賃（United Rentals）等公司，他還買進一些城市、地方學區、公用事業機構和醫院發行的市政債。

根據聯邦規定，所有民選官員與經任命官員進行交易後都必須提交此類報告，但毋須提供確切金額或價格，僅需申報涉及股票、債券、大宗商品期貨等證券交易的大致範圍。川普申報顯示，去年11月14日至12月29日間，共進行189筆買入交易和2筆賣出交易，後者價值至少130萬美元。

這份披露文件的日期為1月14日，並於次日獲得白宮道德官員批准。川普同時修正先前申報資料，更改了四筆交易的金額。

這些投資凸顯川普在執政期間持續累積財富。他經常將私人事務與公務混為一談，引發外界對潛在利益衝突的質疑。

去年8月，川普曾申報自2025年1月重返白宮以來進行的690筆交易，總額至少達1.04億美元。 11月和12月，他又披露了另外幾筆交易，總額1.06億美元，包括三筆價值200萬美元的賣出交易。

當時白宮官員表示，川普及其任何家庭成員均未參與投資決策，是由獨立的財務經理透過複製成熟指數的程式購置債券，並強調政府道德辦公室已審核相關文件。後續申報的交易均遵循相同模式。

川普與歷任總統不同，並未剝離資產或將其轉移到由獨立監管人管理的保密信託。其龐大的商業帝國由兩個兒子負責營運，業務範圍與川普政策多有關聯。

川普出訪海外曾大力推廣波音公司飛機，並多次宣揚波音向卡達、日本等國航空公司銷售飛機的成果。本周二，他參觀福特汽車底特律工廠期間，特別提及競爭對手通用汽車將雪佛蘭Blazer與Equinox車型的生產線從墨西哥遷回美國的計畫，聲稱此舉證明他的關稅政策有效提振本土製造業。