ICE拘留死亡頻傳 執法手段與醫療照護不足引關切

中央社即時報導
圖為佛羅里達州大沼澤地(Everglades)因臨時設置而備受爭議的移民拘留中心「鱷魚惡魔島」(Alligator Alcatraz)。(路透)
37歲女子古德（Renee Nicole Good）本月7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭美國移民暨海關執法局（ICE）探員槍擊身亡以來，ICE的執法手段一直受到關注。

法新社報導，ICE發布的資料顯示，對遭拘留者而言，移民拘留中心也可能是致命環境。

ICE在新聞稿中透露，光是在2026年伊始的頭幾天，就有幾人在拘留期間喪命，而ICE拘留者死亡人數在去年創下20年來新高。

2026年迄今至少4死

根據ICE資料，2026年迄今，至少已有4人在拘留期間死亡。

這些死亡案例都發生在新年伊始的頭10天，其中3例是在1月9日至10日公布。

這些移民皆為男性，年齡介於42至68歲，其中兩人來自宏都拉斯、一人來自古巴，另一人來自柬埔寨。

在這些死者中，有兩人死於「與心臟相關的健康問題」，另外兩人死因不明。

在這兩起死因尚不明朗的案例中，僅有一例被列為「調查中」。

2025年死亡人數破紀錄

對遭拘留者而言，2025年是近20年來最致命的一年，至少有30人在移民拘留中心喪命，創下自2004年、ICE成立翌年以來最高紀錄，甚至超過拜登政府執政4年期間的總和。

美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association）彙整ICE報告的資料顯示，在這4年間，共有26人在ICE拘留期間身亡。

醫療照護不足

外部觀察者對ICE拘留者獲得的醫療照護水準提出關切。

美國民權聯盟（ACLU）2024年報告指出，ICE拘留中心的死亡事件中，有多達95%本可透過適當醫療照護來避免。

美國民權聯盟檢視數千頁透過公開管道取得的文件，分析2017年至2021年間ICE拘留者死亡案例並彙整成報告。

檢閱這些文件的醫療專家發現，許多證據顯示其中存在錯誤或不當治療，以及嚴重延遲就醫的情況。

法新社聯繫ICE請求置評，但目前未獲回應。

