Fed鮑爾遭刑事調查 NBC：不只震盪華爾街 也影響借貸成本

聯準會大樓正在翻新，聯邦準備理事會主席鮑爾稱司法部以「翻新工程」為藉口調查他。(路透)

司法部對聯準會 (Fed)展開刑事調查，加上鮑爾 (Jerome Powell)展現的強硬反擊姿態，已引發華爾街劇烈震盪，衝擊恐將擴及一般民眾。分析指出，這場法律訴訟戰將降低聯準會今年降息的可能性，進而影響消費者與企業的借貸成本。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，多名分析師指出，這場法律戰使聯準會今年降息的可能性進一步降低，若利率 下調，預期可降低消費者與企業的借貸成本，對經濟成長與就業市場形成支撐。目前鮑爾的主席任期將於5月屆滿，但Evercore ISI分析師古哈(Krishna Guha)11日指出，司法部9日向聯準會發出傳票後，「鮑爾在主席任期結束後，繼續留任理事、協助保護聯準會的可能性反而升高。」

此外，聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)與華倫(Elizabeth Warren)均表示，在調查結果出爐前，參院銀行委員會應暫停審議任何川普政府提名的聯準會人選。

川普預計將提名一位新主席，並希望其配合更快、更大幅度的降息方向。川普過去也曾多次批評鮑爾「降息太慢」，而鮑爾正是他在2017年親自提名出任聯準會主席。摩根大通(JPMorgan)分析師則進一步預測，聯準會可能在2026年全年都維持利率不動。

對此，鮑爾表示，司法部所謂針對聯準會建築翻修成本超支的指控只是「偽裝的藉口」，真實目的是為了干預利率決策，「刑事指控的威脅，源於聯準會是依據我們對何者最符合公共利益的最佳判斷來制定利率政策，而不是依照總統的偏好行事，」

包括聯準會三名前主席在內的多名前高層經濟官員12日共同發表聲明指出，「針對聯準會主席鮑爾的刑事調查報導，是史無前例、試圖透過司法手段破壞央行獨立性的行為。」

專家更擔心，若聯準會迫於政治壓力而非依據經濟數據決策，將增加政策失誤的風險。聯準會下一次利率決策會議定於1月28日舉行。