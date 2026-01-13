川普對準Fed翻修大樓？ 5事應了解

聯準會大樓正在翻新，聯邦準備理事會主席鮑爾稱司法部以「翻新工程」為藉口調查他。(路透)

川普 總統與聯準會 主席鮑爾 長期以來的矛盾進一步惡化，聯邦華府檢察官辦公室已就聯準會總部大樓的翻新工程問題，刑事調查鮑爾。

圍繞著聯準會總部大樓項目爭議，路透特別指出有五起外界需要了解之事。

1.聯準會哪些正在翻修大樓讓川普特別關注？

聯準會建築中，兩棟正在翻修的埃克爾斯大廈(Eccles Building)及憲法大道1951號大廈(1951 Constitution Avenue Building)，前者建於1935至1937年間，是聯準會總部所在，後者建於1932年，最初是聯邦公共衛生署的辦公大樓，之後改作其他用途，聯準會接手時已閒置多時且狀況不佳。

川普最關注的就是憲法大道1951號大廈，他在首個任期內將它移交給聯準會，期望翻修後使「一座空置的建築重新投入使用，並為納稅人節省開支」。

2. 翻修預算超支多少？

聯準會原來的預算是18.8億元，但後來增至24.6億元，2025年的確切數字還未公布，白宮預算管理局局長沃特(Russell Vought)去年中旬表示超支已達7億元，而且還在增加。

3.為何會超支？

原因有三：人工和材料成本高於預期；為保護歷史建築及其外觀而修改了設計；一些意想不到的問題，例如土壤中的鉛汙染及石棉含量高於預期。

4.是否包括「豪華設施」？

這些建築建於近一個世紀前，從未翻新過，需要重新鋪設管道、電力、供暖、供水及其他基礎設施，又要作出改造以方便殘疾人士出入。其中一棟要加建地下室，另一棟則需要擴建以增加辦公室。

聯準會強調沒有沒有川普所指專供理事使用的電梯或貴賓餐廳，更沒有沃特所說的「屋頂露台花園」。

5.大樓翻修如何監督？

法律規定，聯準會有權決定其在資本項目上的支出，但受到督察長辦公室(Office of Inspector General)監管，辦公室每月會收到關於該項目的報告，2021年已全面審查了一次，目前正展開新的審查。