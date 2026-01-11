我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾罕見痛批川普政府「破壞聯準會獨立性」 矢言堅守職責

加州男12小時坐6次飛機 僅花500美元 就為拿「這張卡」

司法部對聯準會主席展開刑事調查 鮑爾收傳票 罕見強硬回應批藉口

編譯陳韻涵／即時報導
聯準會主席鮑爾。 (路透)
聯準會主席鮑爾。 (路透)

司法部近日以聯準會(Fed)位於華府國家廣場(National Mall)的總部翻修工程為由，對聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)展開刑事調查，並發出大陪審團傳票。鮑爾隨後發表罕見的強硬聲明，指當局以工程為調查藉口，實則出於政治動機施壓聯準會配合川普總統的貨幣政策。

聯準會11日證實，司法部正在調查鮑爾去年6月赴國會參院作證時，針對聯準會總部翻修計畫所做的說明，理由包括工程預算超支，以及是否涉及不實陳述。

鮑爾罕見強硬回應，指此調查不是出於監督或法治考量，而是「政治行動」，旨在向聯準會施壓，迫使其配合白宮降息。

鮑爾在聲明與影片中指出，面臨刑事起訴威脅的真正原因，是聯準會依據對經濟與公共利益的專業判斷制定利率政策，而非遵循總統的偏好。

鮑爾強調，聯邦政府以翻修工程或國會證詞當作調查重點只是「藉口」，考驗央行能否在不受恐嚇與政治壓力下，獨立執行貨幣政策。

鮑爾強調，他在共和黨與民主黨總統任內皆服務過，始終「無所畏懼、不偏不倚」，並專注於聯準會「維持物價穩定與最大化就業的雙重使命」。

鮑爾在聲明中表示，「擔任公職面對威脅之際，有時需要堅定立場。我將繼續以誠信和服務美國人民的承諾，履行參院任命賦予我的職責。」

「華盛頓郵報」報導，司法部未對具體指控內容多作說明，匿名司法部官員證實，相關調查已啟動。華府聯邦檢察官辦公室則表示，不評論進行中的調查。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普回任總統以來，持續公開批評聯準會未能大幅降息以刺激經濟，並多次揚言撤換鮑爾。

聯準會去年已開始調整利率，但在通膨仍高、勞動市場疲弱的情況下，降息步調相對保守。

北卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)批評這場調查行動會讓人民質疑司法部的獨立性與公信力。

鮑爾的任期將於今年5月屆滿，川普近期將公布提名繼任人選。

分析指出，司法調查與最高法院即將審理的相關案件，可能為聯準會未來運作與美國貨幣政策的獨立性投下重大變數。

聯準會 鮑爾 司法部

上一則

鮑爾罕見痛批川普政府「破壞聯準會獨立性」 矢言堅守職責

下一則

若川普拿下格陵蘭 中學者研判美歐不可能開戰 但1事將增加

延伸閱讀

鮑爾罕見痛批川普政府「破壞聯準會獨立性」 矢言堅守職責

鮑爾罕見痛批川普政府「破壞聯準會獨立性」 矢言堅守職責
Fed主席鮑爾遭刑事調查 總部翻修超支25億 疑涉對國會不實陳述

Fed主席鮑爾遭刑事調查 總部翻修超支25億 疑涉對國會不實陳述
伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光
CNN：川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入並非選項

CNN：川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入並非選項

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

2026-01-07 04:30
德州煉油廠取得來自委內瑞拉原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。(美聯社檔案照)

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

2026-01-08 08:59
委內瑞拉原副總統羅德里格斯4日在最高法院宣布下正式就任代理總統。（美聯社）

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

2026-01-05 00:10

超人氣

更多 >
另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」