川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

路透報導，美國總統川普 簽署行政命令宣布國家進入緊急狀態，目標為阻止法院或債權人扣押與委內瑞拉 原油銷售相關、存放在美國財政部帳戶中的收入。

白宮於美東時間10日證實，川普在9日簽署一道行政命令表示，存放於「外國政府存款基金」（foreign government deposit funds）中的委油收入，應該用於委國境內，以協助創造和平、繁榮與穩定。

川普並在命令中提到，若失去對委國原油收入的掌控，穩定委國的努力將被削弱，進而「實質損害美國的國家安全與外交政策」。

路透指出，上述行政命令並未提到任何特定的公司，只宣布委油收入是委國的主權資產，目前由美國代為保管，用於委內瑞拉的政府與外交目的，不適用於任何私人索賠。

根據政治新聞網站Axios，這項命令將「外國政府存款基金」定義為：存放在特定財政部帳戶、源自天然資源或稀釋劑銷售的委國政府資金。稀釋劑在石油 業中是指添加到重質原油或重油中的輕質石油製品，用來降低其粘度，使其更容易被泵送和運輸。

命令寫道，除非特別核發許可，任何針對這些資金的「訴訟中扣押、判決、法令、留置權、強制執行、扣押或其他司法程序」一律「禁止，並應視為無效且不具法律效力」。