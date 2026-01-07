最新民調：關心生活高成本 比出兵委國重要

一名女子正在超市購買食品。美軍介入委內瑞拉之後，民調顯示多數民眾期盼政府優先處理經濟、醫療與高生活成本等國內議題。(美聯社)

多項民調 顯示，多數民眾期盼政府優先處理經濟、醫療與高生活成本等國內議題，對美軍介入委內瑞拉 態度分歧，川普 對外用兵恐與「美國優先」民意出現落差。

美聯社報導，美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)上個月進行的民調發現，多數美國人希望政府在2026年把重心放在國內議題，例如醫療保健與高生活成本而非外交政策。另一方面，在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)後所進行的即時民調也顯示，許多國人不認為美國應介入並接管該國。在進入新的一年之際，美國人希望政府聚焦外交政策的比率低於過去幾年。

從開放式問題的調查可發現，僅約四分之一的美國成年人將俄烏衝突、以色列或一般海外事務列為2026年的優先事項，低於前兩年的三分之一，而且幾乎沒人特別提到委內瑞拉。

路透/益普索(Reuters/Ipsos)5日完成的民調顯示，美國採取軍事行動迫使委內瑞拉總統下台，獲得約三分之一美國民眾支持；另外，72%的民眾擔心會過度介入這個南美國家。川普的支持率回升至42%，這是自去年10月以來的新高，高於去年12月民調的39%。

根據「華盛頓郵報」與SSRS上周末的民調，美國人對生擒馬杜洛的看法分歧，約四成民眾支持派兵逮捕，四成反對，兩成表示不確定，其中共和黨人普遍支持，民主黨人則多持反對意見。近半數(45%)的美國人反對接管委內瑞拉，約九成民眾認為，委內瑞拉的未來領導權應由該國人民決定。奎尼匹克大學(Quinnipiac)12月的民調也顯示，約六成選民反對在委內瑞拉採取軍事行動。

去年9月的AP-NORC民調指出，僅約十分之一的共和黨人希望美國在解決全球問題上扮演「更積極的角色」，比例明顯低於整體美國民眾及民主黨人與無黨派人士，多數共和黨人(55%)則認為美國目前的國際角色「恰到好處」。

這對於承諾曾以「美國優先」並結束「無止盡戰爭」的川普而言是個微妙的處境。根據AP VoteCast對全美50州選民的調查，約七成在2024年支持川普的選民希望美國減少介入全球事務，福斯新聞(Fox News)12月民調則顯示，川普的支持者絕大多數仍認為他履行了「美國優先」的承諾。