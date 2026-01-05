民調：1/3美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

川普總統3日下令對委內瑞拉採取軍事行動。(美聯社)

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調顯示，美國採取軍事行動迫使委內瑞拉 總統下台，獲得約1/3美國民眾支持；另外，72%的民眾擔心會過度介入這個南美國家。

路透社報導，這項為期兩天的民調顯示，共和黨 籍的川普 總統下令對委內瑞拉採取軍事行動，共和黨內有65%支持，民主黨和獨立人士的支持率則為11%與23%。

這項針對全美1248名成年人進行的民調顯示，川普的支持率為42%，這是自去年10月以來的新高，高於去年12月民調的39%。這項線上民調誤差幅度約為3個百分點。

美軍3日黎明突襲委國首都卡拉卡斯（Caracas）強行帶走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），隨後將他交由美國聯邦當局以涉嫌販毒等罪名起訴。

川普長期以來批評其他美國領導人捲入海外事務，這次突襲行動，以及他隨後發表美國將「接管」委內瑞拉的聲明，顯示他的立場出現重大轉變。

川普政府先前表示將把施政焦點放在國內經濟，這對今年參與期中選舉的選民非常重要，而選舉結果也將決定川普最後兩年任期的國會控制權。

這項於昨天與今天進行的民調顯示，共和黨人普遍支持一項包括影響周邊國家的美國外交政策。約43%共和黨人同意「美國應奉行主導西半球事務政策」，另有19%反對，其餘人表示不確定或未回答。

川普3日表示，美國將在一段時間內「接管」委內瑞拉，並可能派遣地面部隊。他矢言徹底改革委內瑞拉石油工業。翌日他更指出，美國需要「完全掌控」委內瑞拉大型油田。

這項民調指出，美國民眾約30%支持派軍委內瑞拉，共和黨人約60%支持。另外，59%的共和黨人表示支持美國控制委內瑞拉的油田。

目前尚不清楚川普將如何兌現接管委內瑞拉的承諾。他4日似乎暗示將透過恐嚇委內瑞拉領導人來控制委國，而不是真正治理這個國家。

川普表示，「如果他們不聽話，我們將進行第二次攻擊。」這項民調顯示，無論川普採取何種行動，有65%的共和黨人支持美國治理委內瑞拉。

共和黨人對於介入委內瑞拉政局的看法分歧。約54%的共和黨人表示，擔心美國會過度介入委內瑞拉事務。