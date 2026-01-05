我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026年星座×血型運勢排行 這2星座獨佔前10

加州華人聚居區好市多、家得寶 多人「零元購」下場慘

民調：1/3美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統3日下令對委內瑞拉採取軍事行動。(美聯社)
川普總統3日下令對委內瑞拉採取軍事行動。(美聯社)

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調顯示，美國採取軍事行動迫使委內瑞拉總統下台，獲得約1/3美國民眾支持；另外，72%的民眾擔心會過度介入這個南美國家。

路透社報導，這項為期兩天的民調顯示，共和黨籍的川普總統下令對委內瑞拉採取軍事行動，共和黨內有65%支持，民主黨和獨立人士的支持率則為11%與23%。

這項針對全美1248名成年人進行的民調顯示，川普的支持率為42%，這是自去年10月以來的新高，高於去年12月民調的39%。這項線上民調誤差幅度約為3個百分點。

美軍3日黎明突襲委國首都卡拉卡斯（Caracas）強行帶走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），隨後將他交由美國聯邦當局以涉嫌販毒等罪名起訴。

川普長期以來批評其他美國領導人捲入海外事務，這次突襲行動，以及他隨後發表美國將「接管」委內瑞拉的聲明，顯示他的立場出現重大轉變。

川普政府先前表示將把施政焦點放在國內經濟，這對今年參與期中選舉的選民非常重要，而選舉結果也將決定川普最後兩年任期的國會控制權。

這項於昨天與今天進行的民調顯示，共和黨人普遍支持一項包括影響周邊國家的美國外交政策。約43%共和黨人同意「美國應奉行主導西半球事務政策」，另有19%反對，其餘人表示不確定或未回答。

川普3日表示，美國將在一段時間內「接管」委內瑞拉，並可能派遣地面部隊。他矢言徹底改革委內瑞拉石油工業。翌日他更指出，美國需要「完全掌控」委內瑞拉大型油田。

這項民調指出，美國民眾約30%支持派軍委內瑞拉，共和黨人約60%支持。另外，59%的共和黨人表示支持美國控制委內瑞拉的油田。

目前尚不清楚川普將如何兌現接管委內瑞拉的承諾。他4日似乎暗示將透過恐嚇委內瑞拉領導人來控制委國，而不是真正治理這個國家。

川普表示，「如果他們不聽話，我們將進行第二次攻擊。」這項民調顯示，無論川普採取何種行動，有65%的共和黨人支持美國治理委內瑞拉。

共和黨人對於介入委內瑞拉政局的看法分歧。約54%的共和黨人表示，擔心美國會過度介入委內瑞拉事務。

委內瑞拉 共和黨 川普

上一則

川普打委 彭博：恐讓北京認為「世界更能吞下中方未來對台行動」

下一則

美報告：中國侵台兵損恐十萬 全球影響力倒退數十年

延伸閱讀

川普打委 彭博：恐讓北京認為「世界更能吞下中方未來對台行動」

川普打委 彭博：恐讓北京認為「世界更能吞下中方未來對台行動」
川普威脅併吞格陵蘭 芬蘭總統公開力挺丹麥

川普威脅併吞格陵蘭 芬蘭總統公開力挺丹麥
川普再發覬覦格陵蘭言論 丹麥總理稱應認真對待

川普再發覬覦格陵蘭言論 丹麥總理稱應認真對待
川普控販毒 哥倫比亞總統：會為國家再拿起武器

川普控販毒 哥倫比亞總統：會為國家再拿起武器

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45

超人氣

更多 >
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」