備戰2028大選、奧運 特勤局擴編20% 總數將首次破萬人

特勤局探員保護的對象不僅是正副總統與家人，其他內閣官員與特別人士也都要保護人身安全。圖為特勤局探員護衛總統座車。(美聯社)

負責總統維安勤務的特勤局(Secret Service)近年飽受人力短缺之苦，短期內更將有大批資深幹員退休 ，因此正計畫進行一項史上最大規模的招聘行動，希望在2028年招募4000名新特工、擴編20%，總人數將首次超過1萬人，新增人員將彌補預期的退休空缺，這些都是為了應對2028年的多項重要事件，包括總統大選和奧運會。

華盛頓郵報 報導，外界日漸擔憂特勤局持續高強度工作節奏造成特勤人員不堪操勞、流失經驗豐富的探員。在副局長奎因(Matthew Quinn)領導下，特勤局計畫擴編便衣特勤人員從3500人至5000人，制服警察人員也增加數百名至大約2000人，並招募更多支援人員。

特勤局此前曾嘗試在2015-2025年間招募1萬人，但因高層更迭、新冠疫情 衝擊等問題，最終未實現目標。雖然特勤局提供聯邦執法機構中金額最高的激勵措施，但還是無法吸引及留住人才。前特勤局官員透露挑戰很多，包括合格候選人短缺、與其他執法機構(尤其是移民執法機構)的競爭、招聘和培訓瓶頸。

擴編可讓特勤局減少依賴其他執法機構，進而更能掌握現場維安。近年來特勤局最受關注的失誤便是2024年川普在賓州集會遇刺，該局與其他機構溝通不良是主要原因之一。

即使是較保守的招募目標，在如此短的時間內也可能難以實現。加入特勤局並接受培訓是個漫長、艱辛且官僚的流程，包含多輪面試、嚴格背景調查以及出名嚴苛的測謊，這會篩選掉一些原本優秀的候選人。