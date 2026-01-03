我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

聯邦新規上路：學貸金額設上限 還款選項變少

記者顏伶如／綜合報導
2026年學貸新規上路，最大改變是各種學貸都訂定了上限。（美聯社）
2026年學貸新規上路，最大改變是各種學貸都訂定了上限。（美聯社）

2026年開始，聯邦政府將為學貸取得祭出限縮、調整借款人償還方式，並為短期職業訓練計畫提供新補助，「又大又美法」通過的新規預計7月實施。華盛頓郵報2日分析，某些高等教育專家表示，這些改變都是基於常識的改革，某些人士則說，大學註冊與持續就讀可能受到衝擊。

學貸限制

聯邦學貸政策出現數十年來規模最大的調整之一，教育部對學生與家長的貸款金額設定上限。攻讀碩士學位的借款人，貸款上限為每年2萬500元，終身10萬元。攻讀律師、醫師等專業學位的借款人，貸款上限每年5萬元，終身20萬元。學生從大學到研究所的聯邦學貸總計終身貸款上限為25萬7500元。

教育部把護理等科目排除在貸款額度較高的適用範圍之外，引發護理人員抗議。

費城聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Philadelphia)指出，目前就讀研究所的學生中，三分之一聯邦學貸金額超過教育部公布的新規標準。

保守派智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)資深研究員艾克斯(Beth Akers)說，學貸金額不足的缺口可能會有來自私人部分的解決方案，但可能來不及在秋季之前完成協調。

家長貸款限制

由父母出面幫兒女申請的聯邦家長貸款(Parent PLUS)，7月1日起每年最高貸款上限2萬元，或者每名學生總額上限6萬5000元。

非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)估計，申請Parent PLUS的家庭裡大約三分之一將受到年度上限新規衝擊，每名學生上限6萬5000元將影響大約17%家庭。

償還選項剩兩種

從7月1日起，還款選項從原本7種縮減到2種：標準方案(standard plan)與名稱為「學貸償還計畫」(Repayment Assistance Plan)的收入基準償款方案(income-driven repayment plan)。

標準方案將每月償還的期限從10年延長到25年，聯邦學貸金額超過10萬元的借款人有最多25年的償還時間。

收入基準償款方案以借款人的調整後總收入(adjusted gross income)計算還款金額，依收入而定還款金額在1%至10%之間，每月最低償還10元，持續付款30年之後剩餘貸款得以取消。

中低收入「裴爾助學金」(Pell Grant)資格

註冊參加社區大學或技術學院8周至15周職訓計畫、上課至少600小時的學生，將符合裴爾助學金補助資格。

教育部對學生與家長的貸款金額設定上限。示意圖（美聯社）
教育部對學生與家長的貸款金額設定上限。示意圖（美聯社）

