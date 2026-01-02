首席大法官年終報告迴避川普政府爭議 談歷史、司法獨立

最高法院首席大法官羅伯茲在年終報告中強調司法獨立。(路透)

眾人日益擔憂美國民主健全之際，最高法院首席大法官 羅伯茲(John Roberts)2025年12月31日在年終報告中闡明，他相信在美國迎來建國250周年之際，建國憲章與關鍵原則具強勁韌性，整體法治強健，並強調司法獨立。

「華盛頓郵報」報導，羅伯茲在年終報告中引用第30任美國總統柯立芝(Calvin Coolidge)的話寫道，「在各種利益衝突、各種黨派政治紛爭當中，每一位美國人都可以從『獨立宣言』和『美國憲法』中尋求慰藉，並確信這兩部偉大的自由與正義憲章屹立不搖。」

在提到司法獨立時，羅伯茲寫道，憲法「賦予聯邦法官終身任期與薪資保障，以維護其獨立性，並確保他們能夠作為對政治部門的反多數制衡力量。」

這份最高法院的年終報告在政治動盪之際發布，內容大致迴避各項爭議與重點事件。

許多人擔憂川普 總統試圖擴權並濫用其他政府單位的權力，但羅伯茲並未聚焦前述議題，而是回顧歷史，著重「獨立宣言」與「憲法」如何起草，啟發前述文件的思想，以及國家如何奮鬥實現憲章理想。

羅伯茲敦促眾法官堅守美國的憲政基石，「我們身為司法人士，必須依照就任誓言裁決案件，對窮人與富人一視同仁，公正地履行我們受美國憲法及其他法律規範的所有職責。」

羅伯茲並未提及過去一年來，司法領域和法律觀察家激辯的議題，包括對法官的威脅、川普政府被控藐視法庭命令，以及下級法院法官對最高法院緊急案件裁決方式的批評。

羅伯茲2024年底發布的報告中，譴責針對法官的威脅，並反駁川普要求彈劾 一位聯邦法官的說法，該名法官做出不利川普的判決。2025年3月，羅伯茲罕見發出聲明表示，「彈劾並非解決司法裁決分歧的恰當回應」。

年終報告發布之際，最高法院正在審理多宗備受矚目的案件，這些案件將影響川普政府的政策。大法官質疑川普全面加徵關稅的合法性，但大法官去年12月似乎準備賦予川普更大的權力，讓川普可以解雇獨立機構的負責人，無需任何理由。

2026年1月，大法官將聽審川普能否解雇聯準會理事庫克(Lisa Cook)的辯論，此案攸關川普能否重塑聯準會及其對整體經濟的龐大權力。

華郵指出，上述三宗案件都將在今年夏季前作出裁決。

