川普首次背書NRCC候選人 考驗號召力 力拚保住眾院

川普總統24日在佛州海湖莊園舉行的聖誕夜晚宴上揮舞著拳頭。(美聯社)

距明年期中選舉不足一年，為了保住共和黨 在國會眾院的控制權，總統川普 首次公開力挺獲共和黨眾院全國委員會(NRCC)支持的挑戰者。有分析認為，這無疑是對川普背書影響力的考驗，相當於對他政績的一次公投。

根據國會山莊報(The Hill)合作夥伴Decision Desk HQ的最新民調平均值，在政黨傾向投票(generic ballot)裡，民主黨領先共和黨約6個百分點。至於川普本人，儘管他目前的支持率較1月上任時有所下降，但他在該個民調的支持率較上月上升了3.5個百分點，說明川普到目前依然具有可觀的背書能力。

共和黨策士奧康奈爾(Ford O'Connell)向國會山莊報說，如果想要共和黨保住眾院控制權，川普就必須扛起他們，帶領他們走向勝利，而成敗都將與川普及共和黨息息相關。

川普25日在自家社媒「真實社群」(Truth Social)發文，宣布支持共和黨籍的緬因州第2選區的前州長勒佩吉(Paul LePage)、加州第13選區的前斯托克頓(Stockton)市長林肯(Kevin Lincoln)、以及德州第34選區的陸軍退伍軍人弗洛雷斯(Eric Flores)，他們都是挑戰現任的民主黨人。

NRCC主席哈德森(Richard Hudson)表示，委員會正在「與白宮 及領導團隊密切合作」打造一支「全明星競選團隊」。

白宮已發出訊號，計畫將期中選舉變成對川普的全民公投，將總統綁上選舉戰車。白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles) 月初指出，川普會像2024年那樣，爭取那些投票意願不高的選民。

奧康奈爾形容，如果川普在搖擺州的民調領先，而選民又相信他們是投票給總統的話，那麼他支持的候選人勝算較高，相反亦如是。

另一方面，23日公布的美國第3季國內生產毛額(GDP)年成長率為4.3%，出乎意料遠高於市場預期，在即將到來的選舉年，對白宮及共和黨無疑是個好消息，也有利川普支持的人。