我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布將打造新的「川普級」黃金戰艦。（美聯社）
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布將打造新的「川普級」黃金戰艦。（美聯社）

川普總統22日宣布「黃金艦隊」(Golden Fleet)計畫，其中包括兩艘全新打造的「川普級」(Trump class)戰艦，用以取代他口中「老舊且過時」的美國艦隊。

川普在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會時表示，「它們將是速度最快、體積最大、威力比任何戰艦都強100倍的戰艦，將成為世界歷史上最大的戰艦。」

將配備極音速飛彈

美聯社報導，根據川普的說法，川普級戰艦將比第二次世界大戰時期的愛阿華級(Iowa-class)戰艦更長、更大，並將配備極音速飛彈、磁軌炮和高功率雷射等海軍正在研發的技術；華爾街日報則報導，川普另宣布一種新型航空母艦，但未說明細節。

有線電視新聞網報導，川普在國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、海軍部長費蘭(John Phelan)及國務卿魯比歐(Marco Rubio)的陪同下舉行記者會，凸顯他已批准相關計畫；川普表示，這批戰艦「有助維持美軍霸權、重振美國造船業，並讓全世界的敵人心生畏懼」。

記者會現場展示多張「川普級」戰艦示意圖，說明第一艘川普級戰艦命名為「挑戰號」(USS Defiant)。最終目標將是建造25艘川普級戰艦。

新戰艦工期約2年半

川普長年呼籲改造美軍艦隊，並稱既有軍艦「外觀醜陋」、鏽跡斑斑；川普表示，新船艦的建造工作將「幾乎立即」開始，工期約兩年半。川普上個任期曾呼籲恢復使用蒸汽彈射器，從航空母艦上彈射噴射機。

川普親自參與制定黃金艦隊計畫，他說：「我們急需戰艦，有些艦船已老舊過時。」

川普表示，新戰艦的威力和速度都會比既有戰艦性能佳，海軍可能採購20艘到25艘新戰艦。 

美國官員與知情人士透露，新戰艦將是海軍勃克級(Arleigh Burke-class)驅逐艦的升級版本；勃克級驅逐艦是目前海軍的主力軍艦，川普曾將其與對手的海軍戰艦做比較，但川普並未給予好評。

川普級戰艦示意圖。（美聯社）
川普級戰艦示意圖。（美聯社）

產業人士透露，該艦借鑒海軍和造船商在建造新型驅逐艦方面的成果，目前仍處於早期研發階段。

退役海軍少將、華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，「我們不需要黃金艦隊計畫」，每艘新戰艦的成本至少50億元。

退役少將轟:沒戰術用途

蒙哥馬利指出，「我們不需要那些未針對中國威脅進行有效打擊的船艦」，新型護衛艦「沒有任何戰術用途」，因為它不會配備垂直發射系統或神盾(Aegis)彈道防禦系統；他直言，「記者會上的照片重點不在軍事策略，而是滿足總統的眼光，讓戰艦看起來很酷」。

川普 極音速飛彈 華爾街

上一則

FCC限制進口中國大疆等外國無人機 納國安風險列管名單

下一則

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

延伸閱讀

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫

川普最不喜歡產業之一 國安為由凍結全部離岸風電計畫
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦
川普施壓委國 油價應聲上漲

川普施壓委國 油價應聲上漲
川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

川普任命格陵蘭特使發言惹議 丹麥不滿將召見美大使

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者