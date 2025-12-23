美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

川普總統22日在佛州海湖莊園宣布將打造新的「川普級」黃金戰艦。（美聯社）

川普 總統22日宣布「黃金艦隊」(Golden Fleet)計畫，其中包括兩艘全新打造的「川普級」(Trump class)戰艦，用以取代他口中「老舊且過時」的美國艦隊。

川普在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會時表示，「它們將是速度最快、體積最大、威力比任何戰艦都強100倍的戰艦，將成為世界歷史上最大的戰艦。」

將配備極音速飛彈 等

美聯社報導，根據川普的說法，川普級戰艦將比第二次世界大戰時期的愛阿華級(Iowa-class)戰艦更長、更大，並將配備極音速飛彈、磁軌炮和高功率雷射等海軍正在研發的技術；華爾街 日報則報導，川普另宣布一種新型航空母艦，但未說明細節。

有線電視新聞網報導，川普在國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、海軍部長費蘭(John Phelan)及國務卿魯比歐(Marco Rubio)的陪同下舉行記者會，凸顯他已批准相關計畫；川普表示，這批戰艦「有助維持美軍霸權、重振美國造船業，並讓全世界的敵人心生畏懼」。

記者會現場展示多張「川普級」戰艦示意圖，說明第一艘川普級戰艦命名為「挑戰號」(USS Defiant)。最終目標將是建造25艘川普級戰艦。

新戰艦工期約2年半

川普長年呼籲改造美軍艦隊，並稱既有軍艦「外觀醜陋」、鏽跡斑斑；川普表示，新船艦的建造工作將「幾乎立即」開始，工期約兩年半。川普上個任期曾呼籲恢復使用蒸汽彈射器，從航空母艦上彈射噴射機。

川普親自參與制定黃金艦隊計畫，他說：「我們急需戰艦，有些艦船已老舊過時。」

川普表示，新戰艦的威力和速度都會比既有戰艦性能佳，海軍可能採購20艘到25艘新戰艦。

美國官員與知情人士透露，新戰艦將是海軍勃克級(Arleigh Burke-class)驅逐艦的升級版本；勃克級驅逐艦是目前海軍的主力軍艦，川普曾將其與對手的海軍戰艦做比較，但川普並未給予好評。

川普級戰艦示意圖。（美聯社）

產業人士透露，該艦借鑒海軍和造船商在建造新型驅逐艦方面的成果，目前仍處於早期研發階段。

退役海軍少將、華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，「我們不需要黃金艦隊計畫」，每艘新戰艦的成本至少50億元。

退役少將轟:沒戰術用途

蒙哥馬利指出，「我們不需要那些未針對中國威脅進行有效打擊的船艦」，新型護衛艦「沒有任何戰術用途」，因為它不會配備垂直發射系統或神盾(Aegis)彈道防禦系統；他直言，「記者會上的照片重點不在軍事策略，而是滿足總統的眼光，讓戰艦看起來很酷」。