淫魔照又公布68張 驚見裸寫「蘿莉塔」

眾院民主黨人18日再公開68張已故「淫魔」富豪艾普斯坦的檔案照片；圖為一名女子在腳上寫著《蘿莉塔》一書中的詞句。(路透)

眾院 民主黨人18日再公開68張已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)與富人名流交往密切的照片；同一時間，司法部(Department of Justice)則面臨要在本周末之前公布艾普斯坦案檔案的最後期限。

18日公布的照片只是眾院監督委員會(House Oversight Committee)在發出傳票後收到的9.5萬張照片中的一部分；這些照片是艾普斯坦在2019年死於紐約監獄牢房前所持有的。

眾院民主黨人18日再公開68張已故「淫魔」富豪艾普斯坦的檔案照片；圖為艾普斯坦與一名女子。(路透)

根據國會通過、川普 總統簽署生效的法律，司法部需在19日之前公布有關艾普斯坦以及他女友季絲蘭．麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的案件檔案。這些檔案一直以來，都是關於艾普斯坦與川普、前總統柯林頓(Bill Clinton)、英國前王子安德魯(Prince Andrew)等人間友誼的各種陰謀論和猜測焦點，因此外界對於這些檔案將揭示的內容充滿期待。

眾院民主黨人先前已公布了數十張與艾普斯坦有關的照片，照片中有川普、柯林頓和安德魯等人；安德魯在2025年，更因與艾普斯坦的關係而受到審查，被剝奪了王室頭銜和特權。

18日公布的照片，包括了艾普斯坦與阿聯酋商人蘇萊姆(Sultan Ahmed bin Sulayem)一起做飯、億萬富翁比爾．蓋茲(Bill Gates)以及一場在2011年由非營利組織主辦、充滿了知名人士和慈善家的晚宴。不過委員會並未對照片中的這些人，提出任何不當行為的指控。