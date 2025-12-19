淫魔照又公布68張 驚見裸寫「蘿莉塔」
眾院民主黨人18日再公開68張已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)與富人名流交往密切的照片；同一時間，司法部(Department of Justice)則面臨要在本周末之前公布艾普斯坦案檔案的最後期限。
18日公布的照片只是眾院監督委員會(House Oversight Committee)在發出傳票後收到的9.5萬張照片中的一部分；這些照片是艾普斯坦在2019年死於紐約監獄牢房前所持有的。
根據國會通過、川普總統簽署生效的法律，司法部需在19日之前公布有關艾普斯坦以及他女友季絲蘭．麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的案件檔案。這些檔案一直以來，都是關於艾普斯坦與川普、前總統柯林頓(Bill Clinton)、英國前王子安德魯(Prince Andrew)等人間友誼的各種陰謀論和猜測焦點，因此外界對於這些檔案將揭示的內容充滿期待。
眾院民主黨人先前已公布了數十張與艾普斯坦有關的照片，照片中有川普、柯林頓和安德魯等人；安德魯在2025年，更因與艾普斯坦的關係而受到審查，被剝奪了王室頭銜和特權。
18日公布的照片，包括了艾普斯坦與阿聯酋商人蘇萊姆(Sultan Ahmed bin Sulayem)一起做飯、億萬富翁比爾．蓋茲(Bill Gates)以及一場在2011年由非營利組織主辦、充滿了知名人士和慈善家的晚宴。不過委員會並未對照片中的這些人，提出任何不當行為的指控。
此外，還有一些來自俄羅斯、捷克、烏克蘭、南非和立陶宛的護照、簽證和身分證照片，以及一些艾普斯坦與女性或女孩的合影，照片中所有個人資訊以及女性或女孩的臉部，都經過了編輯處理被塗黑；委員會表示，他們正在對照片中可能導致受害者身分洩露的資訊進行編輯處理。還有照片顯示在一名女子身體的部位上寫有出自《蘿莉塔》(Lolita)一書的詞句，蘿莉塔一般指係與中年男子有禁忌關係的早熟少女。
