共和黨4參議員妥協 支持延長歐記健保補助

記者顏伶如／綜合報導
阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基(左)支持延長歐記健保保費補貼，她正和持反對意見的共和黨參院領袖熊恩(右)交談。(路透)
聯邦參院11日針對兩項與健保有關的提案表決，一項是以最高金額1500元健康儲蓄帳戶(Health Savings Accounts)取代保費補助的共和黨提案，另一項是讓歐記健保保費補貼延長三年的民主黨提案，兩案都在最初表決都未能過關，但一些共和黨國會議員態度軟化，表示願意找出妥協方案。

華爾街日報報導，愈來愈多共和黨籍參議員、眾議員開始違抗黨團命令，轉向支持讓俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)延長保費補助，爭取時間推動更大規模的歐記健保改革。

近幾周以來尋求兩黨合作的議員表示，11日未能通過的表決可能是解鎖協議的關鍵，使國會能在加入針對詐騙的改革措施的同時延長補貼。四名共和黨參議員與民主黨人一同投票支持延長補貼，顯示協議有可能達成。

阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)表示，「在我們失敗之後，我希望我們會成功。」穆考斯基與緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州參議員蘇利文(Dan Sullivan)及密蘇里州參議員霍利(Josh Hawley)投票支持延長補貼。

在川普第一任政府擔任白宮醫師的共和黨德州眾議員傑克森(Ronny Jackson)，也表示願意支持短期延長保費補助，直到全面改革歐記健保問題。

柯林斯、俄亥俄州參議員賀斯提(Jon Husted)、堪薩斯州參議員馬歇爾(Roger Marshall)、賓州眾議員布雷斯納罕(Rob Bresnahan)、紐約州眾議員勞樂(Mike Lawler)等共和黨國會議員已經加入推動或參加連署，支持透過抵稅(tax credits)讓歐記健保保費補助延長一年至兩年，同時納入加強打擊詐騙、對較高收入家庭祭出資格限縮等配套方案。

柯林斯、賀斯提、馬歇爾在2026年都面臨連任選舉考驗，布雷斯納罕、勞樂則因為置身藍州選區而處於劣勢。

歐記健保 參議員 共和黨

