免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法台等42免簽證國

希金斯當選邁阿密市長 民主黨30年來第1人

記者顏伶如／即時報導
邁阿密市長複選結果9日揭曉，民主黨候選人艾琳‧希金斯勝選，成為邁阿密近30年來第一位民主黨市長，也是邁阿密第一位女市長。(美聯社)
邁阿密市長複選結果9日揭曉，民主黨候選人艾琳‧希金斯勝選，成為邁阿密近30年來第一位民主黨市長，也是邁阿密第一位女市長。(美聯社)

邁阿密市長複選結果9日揭曉，根據最新計票結果，61歲的民主黨候選人艾琳‧希金斯(Eileen Higgins)贏得選舉，成為邁阿密近30年來第一位民主黨市長，也是邁阿密第一位女市長。今日美國報分析，這場選舉對民主黨而言堪稱重大勝利。

今年以來民主黨在多場地方選舉陸續打敗共和黨對手，對共和黨以及川普總統來說，邁阿密市長選舉結果則凸顯更多隱憂，川普在選舉中為共和黨候選人岡薩雷茲(Emilio González)背書。

艾琳‧希金斯也是自上世紀90年代以來首位非西班牙裔市長。過去30年來，古巴裔美國共和黨人一直主導著邁阿密的政壇。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee)主席馬丁(Ken Martin)說，希金斯的勝出是共和黨在2026年期中選舉之前的另一個警訊。

2024年大選時，川普拿下原本屬於民主黨地盤的邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)。民主黨人士說，最近幾場選舉民主黨連連告捷，顯示明年期中選舉的大勢所趨，選民現在持續面臨著食物與房屋價格上漲等問題。

在11月4日投票中，希金斯得票位居第一，得票率約35%，岡薩雷茲以19%得票率排名第二。由於沒有任何候選人得票率跨越50%門檻，根據當地選務規定，希金斯與岡薩雷茲進入9日舉行的複選。

希金斯8日對「今日美國報」說，若能成為30年來邁阿密第一位民主黨籍市長，將感到非常榮幸。她說，邁阿密出現前所未有的成長，這是很棒的現象，代表著市民需要有一位注重房價可負擔危機的市長。她表示，氣候變遷導致邁阿密出現嚴重洪災，也是需要面對的挑戰。

她說，出任市長將承擔重大責任，「我將秉持廉正與努力做好工作，每一天都把這個城市的居民放在心上，在市長職務上為民眾服務」。

選舉期間，希金斯鎖定房價負擔危機為主打議題。新冠疫情發生後，邁阿密湧入從紐約州、加州等地搬來的民眾，生活開銷與房屋價格暴漲，這是川普2024年在邁阿密-戴德郡得票率領先兩位數的主因。

邁阿密市人口約50萬，僅次於傑克遜維爾，是佛州人口第二多的城市。與佛州一樣，邁阿密在過去的幾屆選舉中逐漸傾向共和黨，因此民主黨的勝利顯得更加引人注目。

