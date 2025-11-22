無證客享州內學費優待 司法部告加州：歧視外州美國生

加州讓無證移民也享受州內學費優待，司法部提訟控告加州政府。圖為洛杉磯加州校園。（美聯社）

司法部 20日在加州東區聯邦地區法院提出告訴，指控加州政府以非法手段為就讀州立大學的無證移民 提供比照州內居民學生之學費待遇，對於來自別州、繳付較高學費的其他美國學生造成歧視。這是司法部在一周之內第三度對加州政府興訟。

司法部在聲明中指出，聯邦法律禁止非法入境的外國人享受外州美國公民學生無法獲得的本州學費優待。聲明寫道，法律規定沒有任何例外。

根據加州政府規定，無證移民學生如果從加州高中畢業，或者符合加州對其他機構的教育規定，就能跟本州生一樣享有州民學費待遇。司法部要求法院宣布加州該項規定違憲並予以廢除，禁止實施。

除加州州長紐森(Gavin Newsom)以外、加州檢察長邦塔(Rob Bonta)、加州大學 (University of California)系統、加州社區大學(California Community Colleges)系統也都在訴訟中被列為被告。

加州大學發言人瑞秋‧查恩茨(Rachel Zaentz)表示，關於州內學費的適用資格以及獎助學金發放，加州大學向來遵守州法與聯邦法律。她說，加州大學政策與措施符合現行法律標準。

司法部訴訟結果將影響成千上萬在加州大學與學院就讀的無證學生。加州社區大學系統共有116個校區，是全國規模最大的大學系統之一。加州社區大學表示，並沒有因為申請學生的移民身分而對學生歧視。

在加州之前，司法部已對伊利諾州、肯塔基州、德州、明尼蘇達州、奧克拉荷馬州提出類似訴訟。川普總統今年稍早發布行政命令，禁止非法居留者領取以納稅人稅金成立的福利計畫或享受優惠待遇。