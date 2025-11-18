「淫魔」檔案、高物價衝擊期中選情 促川普向黨內反對派讓步

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
一個川普總統和淫魔艾普斯坦牽手的雕像，9月立在華府國會大廈前，這是一個抗議者創作的作品。(美聯社)
一個川普總統和淫魔艾普斯坦牽手的雕像，9月立在華府國會大廈前，這是一個抗議者創作的作品。(美聯社)

共和黨內部要求公開更多「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關檔案的呼聲愈來愈多，以及民眾擔憂生活成本上揚，這兩件事正在撼動川普總統的第二任期，明年期中選舉更可能迎來當頭棒喝。

美聯社報導，川普試圖避免期中選舉失利，若民主黨奪回國會多數，便可封殺川普議程並調查其政府，因此多少屈就於黨內的反川派。

反川派也利用這點加以施壓，領頭羊肯塔基州眾議員馬西(Thomas Massie)16日便再度提醒黨內同僚，呼籲支持公布艾普斯坦檔案的法案，「我想提醒正考慮要投贊成或反對的共和黨同事，川普現在可以給你背書、在紅州保護你，但到2030年他就不會是總統了。如果你不投票支持公布這些檔案，你將會被視為投票保護戀童癖者，而到時候總統也保護不了你。」

川普原本反對公布艾普斯坦法案，稱此案是多年來針對他的延伸手段，直到16日他突然轉向，改口宣布支持表決，稱「是時候該往前看了」，這等於承認川普在共和黨掌控的國會中罕見遭遇挫敗。他依然在在社群平台上喊話，寫道：「我們必須不惜一切代價守住多數，共和黨人必須反擊。」

經濟方面，儘管通膨率低於拜登政府，但民眾的不滿持續高漲。川普16日晚間承認部分消費成本略有上漲，為解決民眾負擔，他在關稅問題上做出了部分讓步，降低了咖啡、牛肉、熱帶水果等進口商品的關稅。這實際上等同承認關稅推高了成本，與川普先前承諾說法相悖。

川普也提議向富人以外的所有民眾普發2000元，資金來源是關稅收入。但聯邦政府仍在努力應對債務問題，國會是否支持這項提議尚無定論，且向民眾發放現金可能會加劇通膨。而在白宮啟動的一系列改造項目，如建造一座金碧輝煌的宴會廳，都讓人懷疑是否過於鋪張浪費，即使未動用納稅人的錢。

彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

