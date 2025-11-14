美軍被國防商當盤子 陸軍部長：黑鷹零件成本僅15元 賣逾4萬元

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
陸軍一架參加建軍250周年慶典和遊行的塞考斯基UH-60黑鷹直升機6月11日降落在國會山莊附近的國家廣場。(路透)
陸軍一架參加建軍250周年慶典和遊行的塞考斯基UH-60黑鷹直升機6月11日降落在國會山莊附近的國家廣場。(路透)

路透14日報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）表示，大型國防公司「騙」美軍購買昂貴裝備，而實際上本可以選擇更便宜的商用方案。

德里斯科談到與政府直接合作的主要承包商時表示：「廣義而言，國防工業基礎，特別是主要承包商，騙了美國人民、五角大廈和陸軍。」他補充指出，政府也須負部分責任，因為過去制定的激勵制度鼓勵企業收取天價。

美國軍方大量依賴大型武器製造商提供各式系統，包括洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰鬥機，以及RTX、諾斯洛普・格魯曼（Northrop Grumman）、波音（Boeing）等公司的飛彈防禦系統。美國陸軍過去就曾指出，洛克希德旗下塞考斯基（Sikorsky）「黑鷹」直升機一個螢幕旋鈕，在整機採購時價格高達47000美元，但若單獨生產成本僅15美元。

倡議政府問責人士與部分國會議員多年來主張國防承包商向軍方收費過高，但要聽到一位現任政府官員如此直接批評為全球最大軍隊供應裝備的企業，仍屬極為罕見。德里斯科表示：「系統已經改變了。你們再也不能對美國陸軍做這種事。」

路透報導，美國陸軍正啟動簡化採購流程的計畫，這是五角大廈更大改革的一環，目的是在全球威脅升高下加速取得所需技術。美國陸軍計畫在未來2到3年間購買至少100萬架無人機，並不再依賴大型國防承包商，而是轉向具備商用無人機量產能力的企業合作。

提前卡位？范斯鬆口明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

美國瑞士敲定貿易框架 瑞士投資2000億美元、關稅從39%降至15%

川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要

美國與瑞士達成貿易協議 關稅從39%降至15%

美宣布售台3.3億美元戰機航材 台防部：有助應處灰色地帶襲擾

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

