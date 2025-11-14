我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

民調：民主黨人比對手更期待期中選舉 民生議題有斬獲

記者陳熙文／華盛頓報導
民主黨在月初的選舉大勝，迫不及待要迎接明年期中選舉。圖為加州洛杉磯郡選務工作人員清點選票。(歐新社)
民主黨在月初的選舉大勝，迫不及待要迎接明年期中選舉。圖為加州洛杉磯郡選務工作人員清點選票。(歐新社)

聯邦政府結束關門，路透13日公布最新民調指出，民主黨支持者比共和黨支持者更期待明年的期中選舉；而生活開銷成為選民最關心的議題，並有多數選民表示對民主黨的計畫更有信心。

川普總統11月初迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、新澤西州長、維吉尼亞州州長選舉。

這場選舉也被視為明年11月3日期中選舉的前哨戰，到時美國將針對435席聯邦眾議員和35席的聯邦參議員進行改選。

路透和國際市場研究機構益普索(Ipsos)的最新民調顯示，有44%的民主黨選民對明年選舉表示「充滿熱情」，相較於只有26％的共和黨選民有相同的感覺；此外，有79%的民主黨支持者稱他們如果沒有投票，會感到後悔，相較於有68%的共和黨支持者有相同的想法，代表民主黨可能在明年選舉中取得投票率的優勢。

至於如果現在就舉行選舉，誰會取得優勢？民調顯示，有41%的選民回答說會投給民主黨候選人，有40％的選民回答說會投給共和黨候選人，支持度差距僅1%，在民調誤差範圍之內，顯示兩黨支持度勢均力敵。

民調也指出45%的選民表示，候選人在生活開銷上的立場是他們投票最重要的考量；而在生活開銷的議題上，38%的選民認為民主黨有更好的政策計畫，36%的選民認為共和黨有更好的政策計畫。

不過，在經濟議題上，有40%的選民認為共和黨處理的更好，相較於38%的選民認為民主黨處理的更好，但民調也指出，選民對民主黨在經濟議題上的觀感已經好轉，民主黨在9月時還落後共和黨13個百分點。

路透和易普索的民調於11月7日至11月12日共訪問938名登記選民，抽樣誤差為正負6個百分點。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

民主黨 民調 共和黨

上一則

芝加哥法官裁定 有條件釋放615名移民 司法部可能上訴

下一則

艾普斯坦2019年電郵曝光 內容提到「川普知道有未成年女賣淫」

延伸閱讀

明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情

明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情
才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院

才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事

民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌