43天… 史上最長停擺結束 聯邦政府終於重啟

川普總統12日夜在白宮簽署參眾兩院送到的國會臨時撥款法案，正式生效，結束史上歷時最久的政府停擺篇章，眾院議長強生與眾院共和黨黨團領袖在旁鼓掌慶賀。(路透)

共和黨 掌控的眾院 12日晚間以222票對209票通過爭議激烈的臨時開支法案，火速送往白宮，川普總統當即在橢圓辦公室簽署法案成為法律，為長達43天的史上最長政府停擺畫下句點，正式重啟政府運作。受政府重啟激勵，稍早時刻美股三大指數齊漲，道瓊工業平均指數(道指)上漲0.68%，站上4萬8254點。

眾院通過臨時開支法案 川普簽署 美股歡漲

眾院12日晚表決通過臨撥款法案，結束長達40多天的政府停擺危機。圖為議場視頻顯示，通過票數為222票(包括6票的民主黨跨黨票)，反對為209票。(美聯社)

美聯社報導，眾院議長強生(Mike Johnson)在投票前發表措辭嚴厲的演說，將政府關門的責任推給民主黨 。

強生說：「他們明明知道這樣做會造成痛苦，但他們還是做了。整個行動毫無意義，錯誤且殘忍。」

白宮表示，川普12日晚間9時45分在橢圓形辦公室簽署法案成為法律，正式重啟政府。

聯邦政府上次關門發生在川普的第一任總統任期，聯邦政府關門達35天，這次聯邦政府自10月1日起關門，已長達43天，創下最長紀錄。

川普對國會的投票結果少有評論，但他透過社群發文批評民主黨人「惡意關閉國家的行徑，害國家損失1兆5000億元」。

華爾街日報報導，這項法案將延長聯邦政府撥款至2026年1月30日，其中包括為農業部、軍事建設和立法部門提供全年資金，另有保障聯邦公務員在明年1月底前不會被裁員的條款。

政府重啟後，約67萬名放無薪假的公務員將返回工作崗位，另有數量相當的無薪執勤人員(包括6萬多名航管員及機場保全)將獲得補發工資。

眾院規則委員會11日晚間挑燈夜戰，將法案送出委員會，當晚眾院全院213票比209票通過程序投票，在兩黨各自發言後進入正式表決。

眾院在美東時間12日晚間8時20分左右完成表決，以222票比209票通過法案，有6位民主黨眾議員跑票支持共和黨法案，在白宮等候的川普總統立即簽字。

美股在眾院投票前收盤，投資人希望12日結束史上最長的政府停擺，美股三大指數齊漲，道指上漲326.86點或0.68%，收4萬8254.82點；史坦普500指數(S&P 500)上漲4.31點或0.063%，收6850.92點；費城半導體上漲102.43點或1.47%，收7082.13點，唯獨那斯達克綜合指數下跌61.84點或0.26%，收2萬3406.46點。

民主黨參議員過去一個多月來堅持，任何重啟協議都必須包含延長今年底到期、俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)補貼。

共和黨議員理解民主黨的訴求，畢竟這攸關逾2000萬國民的醫療保費，ACA補助若未延長，這些人的保費明年將大幅上漲，但川普和共和黨領袖堅持政府重啟後再討論此議題。

七位民主黨參議員及一位無黨籍議員倒戈支持共和黨的開支法案，共和黨領袖則承諾12月中旬前就ACA補貼議題投票。共和黨在參院擁有53席比47席的優勢，但參院規定大多數法案需要60票才能過關，而前述八位議員倒戈正好讓共和黨通過開支法案。

法案提交眾院後，共和黨在眾院僅具微弱優勢，且大多數民主黨議員公開反對這項法案，但強生有信心，法案會通過。

對共和黨領導階層而言，法案通關的跡象是眾院自由黨團支持該法案，並在備忘錄中稱讚這項法案是「眾院自由黨團、保守派領袖和宣傳策略的全面勝利」。此外，共和黨眾議員史帕茲(Victoria Spartz)表態支持該法案，她是9月投票反對眾院臨時撥款法案的唯二共和黨議員之一。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯：戰鬥還沒結束