延長健保補貼？參院共和黨要求加強墮胎限制 民主黨拒絕

這次聯邦預算未能通過，導致政府關門，主因是兩黨卡在俗稱「歐記健保」的津貼延長的附加法案上。共和黨不答應附加，民主黨堅持不讓。圖為支持歐記健保人士3日在白宮前示威抗議。(美聯社)

參議院共和黨人表示，他們願意延長將在年底到期的「可負擔醫療法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保 )補貼，但前提是民主黨 人要同意對保險計畫中的墮胎 設下更多限制。民主黨則表示絕不答應。

共和黨這項要求正是讓兩黨達成協議、延長歐記健保補貼的一大障礙；延長歐記健保補貼的目的，是為了避免2026年超過2000萬美國人的保費大幅上漲；民主黨人堅稱，「歐記健保」下現有的墮胎限制措施已經足夠。

如果2025年底前仍未能延補貼，歐記健保中有些人每個月的保費帳單，恐將會大幅上漲，讓人擔憂會有數百萬人選擇棄保。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，政府重新開張後，就會針對延長津貼展開談判；他表示，其中一項條件就是要制定更嚴格的「海德修正案」(Hyde Amendment)相關規定，該修正案禁止將聯邦資金用於墮胎上。

為了滿足民主黨在2010年歐記健保法案通過時所提出的海德修正案要求，該法案禁止將聯邦資金用於墮胎相關費用；但有些州允許歐記健保投保人使用州政府或其他資金來支付墮胎；共和黨人希望改變這一點。

「那就是我們要談判的部分，」熊恩在參院通過結束政府停擺的法案前告訴記者，「像(民主黨人)建議延長補貼一年，而且沒有海德法案的保護，根本還差遠得呢。」

熊恩對加強歐記健保墮胎限制的要求，也獲得了包括向來都公開表態支持延長歐記健保補貼的其他共和黨人支持，例如南達科他州參議員朗茲(Mike Rounds)、蒙大拿州參議員戴恩斯(Steve Daines)以及猶他州參議員麥克·李(Mike Lee)。

朗茲警告，如果不設定更嚴格的墮胎限制，「你是不可能獲得任何」共和黨人的支持來延長歐記健保津貼。

但民主黨人表示，他們絕對不會同意。

新罕布夏州民主黨參議員夏亨(Jeanne Shaheen)在被問及民主黨是否有可能為了延長歐記健保補貼而同意更嚴格的墮胎限制時，斷然表示「不可能」。