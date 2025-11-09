我的頻道

邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」

編譯盧思綸／即時報導
美國政府自10月1日關門至今進入第40天，聯邦參議院國會兩黨於當地時間9日出現轉機。圖為白宮。（新華社）
美國政府自10月1日關門至今進入第40天，聯邦參議院國會兩黨於當地時間9日出現轉機。圖為白宮。（新華社）

有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府自10月1日關門至今進入第40天，國會兩黨於當地時間9日終於出現突破。多名參議院消息人士證實，參議院領袖已達成跨黨派臨時協議，將政府資金暫時延長至2026年1月30日，以結束這場史上最長的政府停擺危機。同一時間，美國總統川普告訴記者，隨著參議院達成臨時撥款協議，「政府關門似乎快要結束了」。

根據協議內容，參議院將在12月排定針對俗稱歐巴馬健保的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）的新修正案表決。消息人士透露，民主黨黨團已有足夠票數支持這項協議，可望讓法案過關並為政府重新開門鋪路。

協議還包括撤銷川普先前對部分聯邦員工的解職命令，並增設條款防止類似行動再度發生。此外，協議將確保食物券（food stamps）計畫獲得延長資助至2026財政年度，以避免對低收入家庭造成進一步衝擊。

隨著參議院達成臨時撥款協議、將政府資金延長至明年1月30日，川普9日晚間返回白宮時對媒體說，「看起來我們離結束關門不遠了」。

根據路透，參院修改通過的協議仍需眾議院批准，表決通過後將送交川普簽署立法。

參議院 川普 低收入

