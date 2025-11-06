政府關門36天破紀錄 川普：這是共和黨地方選舉失敗主因

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
因國會通過不延長撥款法案，聯邦政府停擺已破36天的最新最長紀錄。大批民眾5日在華府國會山莊前舉牌抗議，要川普總統下台。(美聯社)
聯邦政府關門5日進入第36天，創下最長紀錄，川普總統5日不但要民主黨立即讓政府開門，也要求共和黨終結國會，「費力把事拖」(filibuster)的冗長辯論程序，讓共和黨不必依靠民主黨，恢復政府運作。

另外，民主黨4日贏得地方選舉，川普5日稱，聯邦政府關門是共和黨失敗的主因之一。

逢川普贏得總統大選滿周年，川普5日上午與共和黨參議員共進早餐，討論民主黨地方選舉勝選，和聯邦政府關門等議題。

川普4日迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，結果民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉。

川普5日表示，民主黨勝選不利於共和黨，也不利於任何人。

川普說，聯邦政府關門是共和黨敗選的主因之一，並指民主黨造成政府關門，卻沒有得到應得的責難；川普說，民主黨短期內不會採取行動，讓政府開門。

川普並再次呼籲共和黨，是該終結冗長辯論的國會程序了，否則共和黨在接下來的三又四分之一年的時間裡，將無法通過任何法案。

川普表示，如果民主黨連延長撥款法案都不願意通過，也不會同意通過任何法案。

據NBC報導，川普持續要求終結冗長辯論，讓參院多數黨領袖熊恩(John Thune)和其他共和黨領袖陷入尷尬局面；熊恩和很多共和黨參議員，都反對終結賦權給少數黨的冗長辯論，讓少數黨得以牽制或阻止他們反對的法案。

報導表示，終結冗長辯論在短期內有助於共和黨，但黨內不少人警告說，若民主黨未來重返執政，可能對共和黨造成傷害。

川普5日下午在邁阿密舉行的美國商業論壇發表談話，批評極左派民主黨正讓上百萬名美國人無法獲得營養補充助計畫(SNAP)的補貼，讓聯邦政府員工無法拿到薪資，還讓數千名旅客困在機場。

川普說，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和極左派民主黨應停止玩弄民眾的生活，通過撥款法案，立即讓政府開門。

聯邦政府上次關門在川普的第一任總統任內，長達35天，當時已創下政府關門最長紀錄；這次政府關門，截至5日為止已達36天，又在川普任內打破紀錄。

參院4日第14次針對聯邦眾議院通過的短期延長撥款法案表決，以54票比44票未能跨過60票的同意票門檻，5日未再表決，但傳出兩黨有意達成協議來打破僵局。

