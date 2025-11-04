我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

新聞觀察／川普執政小考：2026期中選舉才算數

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國地方選舉在某些地方選情激烈，但不足以撼動全國政治格局。圖為加州州長紐森（Gavin Newsom）1日，在洛杉磯會議中心舉行的集會上發表演說，呼籲民眾在4日特別選舉中對國會選區重畫提案「第50號提案」（Proposition 50）投下贊成票。 （路透）
美國地方選舉在某些地方選情激烈，但不足以撼動全國政治格局。圖為加州州長紐森（Gavin Newsom）1日，在洛杉磯會議中心舉行的集會上發表演說，呼籲民眾在4日特別選舉中對國會選區重畫提案「第50號提案」（Proposition 50）投下贊成票。 （路透）

葡萄牙周刊願景（Visão）「直線」（Linhas Direitas）專欄〈選舉與戰爭〉（Eleições e Guerra）直陳：美國地方選舉「不算數」。在川普2024勝選、共和黨掌控參眾兩院的前提下，州議會與市長選戰只是政治雜訊。真正的決戰在2026年期中選舉——眾院全數、參院三分之一席次改選，將決定川普能否將「美國優先」從行政意志轉為立法鐵律。

文章開篇即點明，地方選舉投票率遠低於2024大選，顯示選民將火力留給聯邦層級。戰爭在此雙重顯影：國際衝突強行入侵地方議程——烏克蘭戰場推高能源價格，中東緊張拉抬軍援預算；選舉本身亦成「資訊戰爭」，地方議題瞬間被川普推文與全國性敘事吞沒，AI深偽與社群轟炸讓基層聲音難以成形。

2026期中選舉被鎖定為「川普2.0」的存亡之戰。目前共和黨掌控參眾兩院，屆時若守住雙院，軍工法案、邊境壁壘與孤立主義外交將長驅直入；若失守任何一院，民主黨即可啟動調查、阻撓預算，將川普的「戰時總統」敘事推向懸崖邊緣。

前總統歐巴馬積極參與新澤西州、維吉尼亞州和紐約市選戰，因為這些地方原本就是民主黨的票倉，穩賺不賠。川普就任不到一年，要說地方選舉是對他施政打成績，恐怕言之過早，他自己也清楚，所以一方面支持共和黨候選人，一面對選情保持距離。

作者結論冷峻：地方選舉是「戰爭的背景音」，2026才是「主旋律」。在炮火與假新聞交織的時代，民主的真正試煉不在基層，而在國會山莊——那裡的每一張選票，都將決定川普的帝國是鞏固還是崩塌。

更殘酷的事實則是，全國性選舉的勝負，並不取決於紐約、波特蘭、芝加哥等大城市，這些自由派重鎮反而最有可能被川普找藉口派國民兵前往鎮壓。

➤➤➤點擊看《11/4州級與地方選舉》專題報導

川普 共和黨 期中選舉

上一則

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

下一則

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

延伸閱讀

起訴川普、改革爭議高 白艾榮連任曼哈頓檢察官

起訴川普、改革爭議高 白艾榮連任曼哈頓檢察官
最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇
峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA
川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。（路透）

川習會不到2小時結束 會談氣氛正面但未宣布協議

2025-10-30 00:07
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會，兩人握手寒暄。 （路透）

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

2025-10-30 06:10

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉