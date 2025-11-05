川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

聯邦法官下令川普政府啟用緊急款項，恢復向低收入家庭發放糧食券等福利津貼，但重點是聯邦政府要儘快結束停擺。圖為紐約州一家超市標示接受糧食券等福利電子卡。(路透)

聯邦政府關門4日進入第35天，參院 再度針對短期延長撥款法案表決，仍未能跨過60票的同意票門檻，代表政府將持續關門，預料將打破最長紀錄。

川普 總統4日上午發文稱將不會發放營養補充助計畫(SNAP)直到民主黨 讓政府開門，不過白宮稍後澄清稱，政府將遵循聯邦法院的命令發放補助。

聯邦政府上次關門發生在川普的第一任總統任期，聯邦政府關門長達35天，這次政府關門截至4日為止已有35天，打平最長紀錄。

參院4日第14次針對眾院在9月通過的短期延長撥款法案表決，以54票：44票未能跨過60票的同意票門檻。

包括民主黨參議員瑪斯托(Catherine Cortez Masto)、費特曼(John Fetterman)和與民主黨團一同開會的緬因州獨立參議員金恩(Angus King)仍與共和黨投下同意票；共和黨參議員保羅(Rand Paul)則隨民主黨投下反對票，全案未過。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)4日表示，本周是等待民主黨恢復理性、讓政府開門的一周；熊恩表示，他還是不知道民主黨想要什麼。

民主黨要求在參院投票短期延長撥款法案中加入延長「平價醫療法」(Affordable Care Act，歐記健保)中即將於年底失效的保費稅額補貼，但川普政府不願讓步，並表示，只有民主黨讓政府開門，他們才願意談。

川普4日表示，SNAP補助在拜登政府增加數十億美元的支出，指控拜登政府濫發，而不是給到需要的人手上；川普並威脅說，政府不會發放SNAP補助，直到極左派的民主黨讓政府開門；川普認為說，這對民主黨來說是輕而易舉的事。

白宮4日稍後記者會上，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)則說，川普政府會遵循聯邦法院的命令，透過緊急預備金來發放SNAP補助；李維特也希望領取補助的民眾能夠理解，補助不會準時入帳，可能需要一點時間。

至於川普稱不開門就不發補助，李維特說，川普指的是SNAP補助未來的發放，指川普不希望再度透過緊急預備金來發補助。