我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
億萬富翁艾薩克曼2024年8月19日以私人載人太空任務「北極星黎明」指令長身分，在美國佛州甘迺迪太空中心舉行記者會。（路透）
億萬富翁艾薩克曼2024年8月19日以私人載人太空任務「北極星黎明」指令長身分，在美國佛州甘迺迪太空中心舉行記者會。（路透）

億萬富豪馬斯克5月底離開美國政府職務後，總統川普也撤回馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）的太空總署（NASA）署長提名案，原因是是為了「徹底審查過往關係」。但川普4日在真實社群發文，宣布再次提名艾薩克曼擔任NASA署長。

川普先讚揚7月起代理NASA署長的運輸部長達菲（Sean Duffy），接著宣布重新提名艾薩克曼出掌NASA，他寫道：「賈瑞德對太空充滿熱情，有太空人經驗，致力於拓展探索邊界，揭開宇宙的奧秘與推動新太空經濟，使他成為帶領NASA邁向嶄新時代的理想人選。」

艾薩克曼是億萬富翁暨支付公司Shift4創辦人，曾率領兩次私人太空任務。2024年12月、即川普尚未就任前，首次獲提名為NASA署長，但川普今年5月與馬斯克爆發爭執後撤回提名，當時僅以「過往關係」為由，未說明細節。外界推測，原因可能與艾薩克曼過去對民主黨人士的政治捐款有關。

不過，川普9月初在白宮舉辦一場備受矚目的科技公司執行長晚宴，艾薩克曼也是座上賓之一。此次再度獲提名，仍需經參議院審查與確認。聯邦政府雖自10月初起持續停擺，但參議院仍可就總統人事提名進行審議程序。

川普 太空人 NASA

上一則

川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

下一則

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

延伸閱讀

川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年
參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄
美物價居高不下 近6成民眾怪川普

美物價居高不下 近6成民眾怪川普
特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。（路透）

川習會不到2小時結束 會談氣氛正面但未宣布協議

2025-10-30 00:07
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會，兩人握手寒暄。 （路透）

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

2025-10-30 06:10

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉