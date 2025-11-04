全美州及地方選舉今投票 川普執政小考

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
紐約市市長選舉4日正式投票，共有三位候選人參選，左起分別是獨立參選人葛謨、共和黨候選人史里華，民主黨候選人曼達尼。紐約市選民可自4日上午6時到晚上9時進行投票。(美聯社)
全美超過一半的州4日舉行州及地方選舉，這是總統川普1月強勢重返白宮後首次重要普選，被視為是對川普第二任政治議程的初步體檢。

美聯社的評論指出，長期以來州長選舉被視為檢驗選民對執政黨態度的重要試金石，從兩黨得票率可一窺2026期中選舉的可能變化。

尤其是維吉尼亞州州長、新澤西州州長、紐約市長、加州重畫國會選區公投的選舉結果，將影響未來政治布局及版圖。自1973年以來，歷屆州長選舉中，總會有一、兩個州選出跟現任總統所屬政黨不同的州長。

維州共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)任期屆滿，目前由同黨籍的副州長厄爾-西爾斯(Winsome Earle-Sears)迎戰民主黨籍的前國會眾議員斯潘伯格(Abigail Spanberger)。儘管斯潘伯格在競選期間避免過多提及川普，但始終是個繞不過的話題，特別是川普政府的「又大又美法」。

新澤西州曾經四度出任國會議員的民主黨人薛瑞爾(Mikie Sherrill) ，與共和黨籍前州議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)角逐民主黨人墨菲(Phil Murphy)的州長空缺。在2021年的州長選舉裡，西塔瑞利僅以3個百分點之差敗給墨菲，今年捲土重來且得到川普支持。

紐約市市長寶座則是民主黨內突然冒起的曼達尼(Zohran Mamdani)、被迫獨立參選的前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)及共和黨候選人律師史里華(Curtis Sliwa)之爭。民調顯示34歲的曼達尼仍然領先，極有可能成為紐約史上首位穆斯林及第二年輕的市長。

新澤西州向來是民主黨傳統選區，但受生活成本提高影響，民生議題成為今年新州長選舉關鍵議題使結果難料。至於維州有機會換成民主黨當家。紐約市若確實由民主黨內左傾的曼達尼當選，將影響民主黨的中間與溫和派路線發展。3場選舉結果與得票變化也代表川普上任九個月後，民眾對川普當家後共和黨執政的檢視。

其他值得關注的包括加州第50號提案舉行公投，提案是由民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)發起，目的是透過重新畫分選區，希望將5個由共和黨把持的國會眾議院席位改由民主黨控制。

底特律、匹茲堡、澤西市、亞特蘭大、明尼亞波利斯及辛辛那提都舉行市長選舉。

