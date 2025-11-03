民主黨大選死因為何？研究：「白左」政策失工薪階層支持

去年大選時，民主黨支持者舉起「我們戰鬥時就能獲勝」的標語牌。(路透)

民主黨 在2024年大選慘敗後，一項歷時9個月，橫跨21州，探討民主黨「死因」的研究直指，該黨長期依賴的工薪階層選民認為它「覺醒、軟弱、不接地氣」，亦即其「白左」政策令它失去選民支持。

政治新聞網Politico報導，這個研究項目是由與民主黨旗艦超級政治行動委員會「美國銜接21世紀」(American Bridge 21st Century)結盟的非營利組織「民主事務」(Democracy Matters)資助，並由Impact Research、GBAO 及 HIT Strategies等智庫共同執行，歷時9個月，在21個民主黨州調查了3000名來自不同政治光譜的勞工階層選民。此外還有39個焦點團體及400名勞工選民接受訪問，並參考了其他研究。

這個研究計畫主要針對勞工階層，因為這個群體一直是民主黨的核心支持者，然而研究發現，這個核心群體在過去10年裡逐漸疏遠民主黨，認為它既不強大也不愛國；相反共和黨 代表了他們的安全及力量。 60% 受訪者對民主黨持負面看法。

這些選民認為民主黨除了反對川普外，根本說不出自己的立場是什麼，更重要是它過於關注社會議題，反而對影響每個人日常生活的經濟問題關注不足。

研究報告指出，民主黨內那些「專注於對抗大企業和富有候選人」的支持率為43%，反而「專注於改善經濟，讓辛勤工作者能夠獲得成功」的候選人，支持率則高達52%。

其他一些中間偏左團體的分析也早已得出類似結論，指出民主黨應優先考慮經濟問題而非其他所謂覺醒、跨性別 等社會議題。

報告特別指出民主黨在2024大選的兩個特別薄弱的領域：跨性別權利及移民，這兩個議題給共和黨在宣傳及競選廣告裡占據了主導地位。

報告認為，民主黨人要停止過度關注跨性別權利問題。因為研究發現，說明「跨性別者不應參加女子運動比賽」的候選人，更有可能獲得支持。

總統拜登任內的高級顧問蘭德里厄(Mitch Landrieu)解讀這個報告時指出，勞工階層感到被遺忘、被排斥，認為民主黨沒有優先考慮他們的問題。

不過報告也認為，民主黨仍有機會奪回那些流失到共和黨的藍領選民支持，包括重新調整其政策重點，加大投入醫療保健、住房等議題。