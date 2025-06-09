我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

川普旅行禁令生效 阿富汗等12國禁止入境美國

貼文批川普、米勒「世界級仇恨者」 ABC記者遭停職

編譯陳韻涵／綜合報導
ABC記者莫蘭(右)在川普總統二任百日，在白宮進行專訪，現被停職。(美聯社)
ABC記者莫蘭(右)在川普總統二任百日，在白宮進行專訪，現被停職。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)政治記者莫蘭(Terry Moran)因在社群媒體批評川普總統及白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)是「世界級仇恨者」而遭停職。

「每日郵報」報導，莫蘭8日晚在「X平台」發文寫道，「米勒是川普主義運動背後的膽汁(bile)，米勒是個極具仇恨天賦的人，他是世界級仇恨者。」

莫蘭在貼文中寫道，「只要看看他(米勒)就知道，他的仇恨是他的精神糧食，他吞噬自己的仇恨。」

川普執政百日前，莫蘭曾專訪川普，兩人當時就遭遣返薩爾瓦多的馬里蘭州男子卜賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)是否為黑幫成員發生爭執。

在8日的貼文中，莫蘭罵完米勒後，將矛頭轉向川普，寫道「川普是世界級仇恨者，但他的仇恨是為達目的的手段，而此目的是自我吹捧，這是他的精神糧食」。

莫蘭最初的貼文雖然已經刪除，但相關截圖已傳遍網路。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)在個人社群媒體上轉貼截圖，譴責莫蘭的發言「精神失常、無法接受」，並稱白宮已聯繫ABC，詢問ABC如何追究莫蘭的責任。

米勒也透過社群媒體回應寫道：「莫蘭這番公開崩潰的言論，揭示美國媒體的真實面貌；數十年以來，那些擁有話語權、為我們社會把關的記者和主播，其實就是披著媒體外衣的激進分子，泰瑞(莫蘭)只是摘下了他的面具。」

副總統范斯(JD Vance)也留言寫道，莫蘭的言論是「卑鄙的誹謗、充滿仇恨」，「事實上，我很了解史蒂芬(米勒)，他受到愛國驅策，他的動力源自於憂慮莫蘭這種人制定、要求普通人遵守，而有關係的人卻不必遵守的規則。ABC應向史蒂芬道歉，泰瑞的貼文可恥」。

該電視台在聲明中表示：「ABC致力於公正、客觀的新聞報導，不容忍對他人的主觀人身攻擊；該貼文不代表ABC的立場，違反我們的行為準則，莫蘭已停職，等待進一步評估」。

ABC記者莫蘭。(美聯社)
ABC記者莫蘭。(美聯社)

川普 白宮 社群媒體

上一則

中將稀土武器化讓美措手不及 對日、韓、歐「分而治之」

下一則

馬斯克提議成立新政黨 楊安澤聯繫盼合作

延伸閱讀

洛杉磯抗議者揮舞墨西哥國旗 川普政府官員批造反

洛杉磯抗議者揮舞墨西哥國旗 川普政府官員批造反
馬斯克轉發貼文支持鎮壓洛杉磯示威 1表情符號挺川普政府

馬斯克轉發貼文支持鎮壓洛杉磯示威 1表情符號挺川普政府
川普影射洛杉磯示威者「拿錢辦事」加州州長嗆「有種抓我」

川普影射洛杉磯示威者「拿錢辦事」加州州長嗆「有種抓我」
CNN：川普抱怨保守派大法官巴瑞特 老是做出對他不利的裁決

CNN：川普抱怨保守派大法官巴瑞特 老是做出對他不利的裁決

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　