貼文批川普、米勒「世界級仇恨者」 ABC記者遭停職

ABC記者莫蘭(右)在川普總統二任百日，在白宮進行專訪，現被停職。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)政治記者莫蘭(Terry Moran)因在社群媒體 批評川普 總統及白宮 副幕僚長米勒(Stephen Miller)是「世界級仇恨者」而遭停職。

「每日郵報」報導，莫蘭8日晚在「X平台」發文寫道，「米勒是川普主義運動背後的膽汁(bile)，米勒是個極具仇恨天賦的人，他是世界級仇恨者。」

莫蘭在貼文中寫道，「只要看看他(米勒)就知道，他的仇恨是他的精神糧食，他吞噬自己的仇恨。」

川普執政百日前，莫蘭曾專訪川普，兩人當時就遭遣返薩爾瓦多的馬里蘭州男子卜賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)是否為黑幫成員發生爭執。

在8日的貼文中，莫蘭罵完米勒後，將矛頭轉向川普，寫道「川普是世界級仇恨者，但他的仇恨是為達目的的手段，而此目的是自我吹捧，這是他的精神糧食」。

莫蘭最初的貼文雖然已經刪除，但相關截圖已傳遍網路。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)在個人社群媒體上轉貼截圖，譴責莫蘭的發言「精神失常、無法接受」，並稱白宮已聯繫ABC，詢問ABC如何追究莫蘭的責任。

米勒也透過社群媒體回應寫道：「莫蘭這番公開崩潰的言論，揭示美國媒體的真實面貌；數十年以來，那些擁有話語權、為我們社會把關的記者和主播，其實就是披著媒體外衣的激進分子，泰瑞(莫蘭)只是摘下了他的面具。」

副總統范斯(JD Vance)也留言寫道，莫蘭的言論是「卑鄙的誹謗、充滿仇恨」，「事實上，我很了解史蒂芬(米勒)，他受到愛國驅策，他的動力源自於憂慮莫蘭這種人制定、要求普通人遵守，而有關係的人卻不必遵守的規則。ABC應向史蒂芬道歉，泰瑞的貼文可恥」。