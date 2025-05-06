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「惡魔島」監獄迄今3逃犯下落不明 影視取材熱門

編譯中心／綜合報導
以「惡魔島」為故事場景的好萊塢大片「絕地任務」（The Rock），1996年上映大為賣座。(取自臉書)
以「惡魔島」為故事場景的好萊塢大片「絕地任務」（The Rock），1996年上映大為賣座。(取自臉書)

川普總統4日下令重啟並擴建位在加州外海、俗稱「惡魔島」的聯邦監獄。此地傳奇色彩濃厚，是不少影視作品的取材地點，包括電影「絕地任務」（The Rock，中國譯為「勇闖奪命島」）。

英國廣播公司新聞網（BBC News）、法新社等媒體報導，俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島（Alcatraz）聯邦監獄位在加州舊金山外海1.2哩（2公里），最多僅能容納336名囚犯，過去曾關押過不少知名罪犯，另也發生過多起囚犯企圖逃獄的傳奇事蹟。

地處偏遠又被冰冷海水包圍之下，想逃出這座島簡直難如登天。根據聯邦調查局（FBI）資料，從1934年直到1963年關閉這段時間，共有36名囚犯、14次企圖越獄，但幾乎全數遭逮或身亡，僅3人至今下落不明。而這3人的故事曾被拍成1979年片「亞特蘭翠大逃亡」（Escape from Alcatraz），由好萊塢硬漢演員克林伊斯威特（Clint Eastwood）主演。

這座監獄1963年關閉後，改造成博物館和觀光景點。1996年動作片「絕地任務」中，蘇格蘭男星史恩康納萊（Sean Connery）飾演一名虛構的前英國情報員，由於曾被監禁30多年，且成功逃出過惡魔島，而與男星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）主演的生化武器專家一起解救人質。片中，當他得知這座銅牆鐵壁竟成了觀光勝地，驚呼了一聲「老天爺」。

川普4日晚間在社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文寫道：「邪惡、暴力和累犯的犯罪分子已經荼毒美國太久了…重啟阿爾卡特拉茲島監獄，象徵著法律、秩序及正義。」

惡魔島監獄早年原為海軍防禦堡壘，20世紀初期重建為軍事監獄，1930年代由美國司法部接管，開始收容來自聯邦監獄體系的罪犯，較為知名的包括被稱為「疤面教父」的黑幫首腦卡彭（Al Capone）、從拳擊手變成洛杉磯黑幫老大的柯恩（Mickey Cohen），以及美國禁酒令時期的黑幫分子「機關槍」凱利（George "Machine Gun" Kelly）。

這座監獄充滿神祕色彩，讓它屢屢成為影視作品的取材地，包括男星畢蘭卡斯特（Burt Lancaster）主演的1962年劇情片「惡魔島鳥人」（Birdman of Alcatraz）、真人真事改編的「1996黑獄風雲」（Murder in the First）、超級英雄片「X戰警：最後戰役」（X-Men: The Last Stand）和影集「惡魔島」（Alcatraz）等，另也有相關電玩遊戲，此地傳奇程度可見一斑。

根據聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prison）網站，惡魔島監獄之所以於1963年關閉，是因營運成本過高。由於地處離島，其營運費用幾乎是其他聯邦監獄的3倍。該島目前作為觀光景點對外開放，每年遊客量約達140萬人次。

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