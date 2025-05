「惡魔島」監獄迄今3逃犯下落不明 影視取材熱門

以「惡魔島」為故事場景的好萊塢大片「絕地任務」(The Rock),1996年上映大為賣座。(取自臉書)

川普 總統4日下令重啟並擴建位在加州 外海、俗稱「惡魔島」的聯邦監獄。此地傳奇色彩濃厚,是不少影視作品的取材地點,包括電影「絕地任務」(The Rock,中國譯為「勇闖奪命島」)。

英國廣播公司新聞網(BBC News)、法新社等媒體報導,俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島(Alcatraz)聯邦監獄位在加州舊金山外海1.2哩(2公里),最多僅能容納336名囚犯,過去曾關押過不少知名罪犯,另也發生過多起囚犯企圖逃獄的傳奇事蹟。

地處偏遠又被冰冷海水包圍之下,想逃出這座島簡直難如登天。根據聯邦調查局(FBI)資料,從1934年直到1963年關閉這段時間,共有36名囚犯、14次企圖越獄,但幾乎全數遭逮或身亡,僅3人至今下落不明。而這3人的故事曾被拍成1979年片「亞特蘭翠大逃亡」(Escape from Alcatraz),由好萊塢硬漢演員克林伊斯威特(Clint Eastwood)主演。

這座監獄1963年關閉後,改造成博物館和觀光 景點。1996年動作片「絕地任務」中,蘇格蘭男星史恩康納萊(Sean Connery)飾演一名虛構的前英國情報員,由於曾被監禁30多年,且成功逃出過惡魔島,而與男星尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)主演的生化武器專家一起解救人質。片中,當他得知這座銅牆鐵壁竟成了觀光勝地,驚呼了一聲「老天爺」。

川普4日晚間在社群媒體「真實社群」(Truth Social)貼文寫道:「邪惡、暴力和累犯的犯罪分子已經荼毒美國太久了…重啟阿爾卡特拉茲島監獄,象徵著法律、秩序及正義。」

惡魔島監獄早年原為海軍防禦堡壘,20世紀初期重建為軍事監獄,1930年代由美國司法部接管,開始收容來自聯邦監獄體系的罪犯,較為知名的包括被稱為「疤面教父」的黑幫首腦卡彭(Al Capone)、從拳擊手變成洛杉磯黑幫老大的柯恩(Mickey Cohen),以及美國禁酒令時期的黑幫分子「機關槍」凱利(George "Machine Gun" Kelly)。

這座監獄充滿神祕色彩,讓它屢屢成為影視作品的取材地,包括男星畢蘭卡斯特(Burt Lancaster)主演的1962年劇情片「惡魔島鳥人」(Birdman of Alcatraz)、真人真事改編的「1996黑獄風雲」(Murder in the First)、超級英雄片「X戰警:最後戰役」(X-Men: The Last Stand)和影集「惡魔島」(Alcatraz)等,另也有相關電玩遊戲,此地傳奇程度可見一斑。

根據聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prison)網站,惡魔島監獄之所以於1963年關閉,是因營運成本過高。由於地處離島,其營運費用幾乎是其他聯邦監獄的3倍。該島目前作為觀光景點對外開放,每年遊客量約達140萬人次。