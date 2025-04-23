國務院將大改組 關132辦公室 砍700職

國務卿魯比歐22日宣布國務院大規模的裁減計畫，也將檢討美國駐外使領館及機構。（路透）

國務卿魯比歐 （Marco Rubio）22日宣布國務院 改組，預計將關閉國內132間辦公室、砍掉700個職位；國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）稱這是有必要發生的，否則以政府現在的規模來說，無法繼續維持下去。

魯比歐稱現行的國務院非常臃腫、官僚，無法在大國競爭的時代下執行外交任務；魯比歐說，過去15年來，國務院的成本開銷提高，卻看不到回收，納稅人也看不到有效能和效率的外交。

魯比歐指出，改組將整合特定地區的功能、關閉重複的辦公室，以及移除不符合美國核心價值的項目；國務院指出，國務院將在接下來幾個月內完成系統性的改組，並提出新的組織表草案。

國務院回覆中央社詢問改組會否動到美國在台協會（AIT ）時僅表示，將持續評估全球布局。美中建交後，美國國會於1979年通過台灣關係法，授權延續「美國人民與台灣人民之間的商務、文化及其他關係」，AIT即在這樣的背景下成立。

AIT在維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部（AIT/Washington），在台灣駐美代表處及美國各政府單位間扮演聯絡角色。據AIT網頁，現有550名職員。

人口販運、國際犯罪、多元包容等辦公室都將裁併

國務院的改組草案與2024年5月的組織表相比較，包括宗教自由、人口販運、國際犯罪等辦公室都計畫被關閉；此外，包括多元包容辦公室、全球健康安全和外交辦公室等，也都預計被取消。

有線電視新聞網（CNN）引述資深國務院官員指出，改組不會造成立即的裁員，但預期有官員會失去他們的工作，估計國務院的華府總部將砍掉700個職位；CNN也取得內部的「事實清單」，指副國務卿將提出方案，用以減少15%的國內人員。

報導指出，國務院改組將把國務院總部的辦公室從734間減至602間，等於減少22％，其中包括關心戰爭罪和國際衝突的辦公室；另外有137間辦公室將轉換到國務院內其他的位置，以強化效率。

布魯斯在記者會上指出，部分辦公室確實會被關閉，或併入其他局處，但並不代表其關心的議題就不見了或不被在乎了；布魯斯說，假如某局處被關閉了，國務院會找出將議題併入其他局處、或其他議題的辦法。

布魯斯表示，這將由國務院主導，並非由政府效率部 （DOGE）主導。