NASA準署長盼火星任務優先 任命聽證會暗埋火線

艾薩克曼。(美聯社)

消息人士指出，川普 總統提名的太空總署署長艾薩克曼，明天將向參議員表示未來會優先考慮送太空人前往火星 ，而月球計畫的4名太空人，也將罕見地出席署長任命聽證會。

路透社報導，川普提名42歲的億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）為下任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長，艾薩克曼在向參議院商業、科學和運輸委員會（Senate Committee on Commerce, Science, & Transportation）提交的任命聽證會書面證詞中表示：「我們將優先考慮送美國太空人上火星。在此過程中，我們必然會擁有重返月球的能力，並確定維持月球表面現有的科學、經濟與國家安全效益。」

路透社昨天報導，艾薩克曼上週向參議員幕僚表示，在中國派遣太空人登月之前，讓人類重返月球是國家當務之急。他的言論緩和部分人士的憂慮，也就是川普和美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）將火星作為美國太空人首選目的地，恐會顛覆太空總署耗資數十億美元的登月計畫。

近幾個月來，艾薩克曼對月球計畫的不同看法以及川普對於火星任務的執著，引發太空總署內部以及負責監督總署所轄全國多個中心議員間的恐慌與政治爭鬥，也為明天可能情勢緊張的聽證會埋下導火線。

艾薩克曼向議員保證月球戰略之後，他的書面證詞引發外界疑問：他優先考慮火星任務是否會影響太空總署目前的月球計畫，或者代表計畫將進行重整，讓火星在太空總署戰略布局中占據更核心地位。

艾薩克曼對月球計畫的立場，預計將成為明天參議院任命聽證會上的主要議題。