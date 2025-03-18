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川普任董事長後首訪甘迺迪中心 盼有更大權力選擇表演者

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普總統17日首度造訪華府甘迺迪中心，並召開董事會，表示要改革該中心的演出。(路透)
川普總統17日首度造訪華府甘迺迪中心，並召開董事會，表示要改革該中心的演出。(路透)

川普總統接管甘迺迪中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)並親自擔任董事長後，17日首次造訪該中心主持董事會，盼有更多權力挑選表演者。

川普與白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)及他任命的幾位董事會成員共同參觀甘迺迪中心時告訴記者，「我們來這裡召開首次董事會。」

川普任命的董事會成員包括「天佑美國」(God Bless the U.S.A.)鄉村歌手葛林伍德(Lee Greenwood)，以及福斯新聞網(Fox News)節目主持人殷格哈姆(Laura Ingraham)與巴帝羅默(Maria Bartiromo)。

川普對該中心的節目規畫有一些想法，說道「我向來不是很喜歡漢彌爾頓(Hamilton)」。

紐約時報報導，百老匯熱門音樂劇「漢彌爾頓」取消了明年在甘迺迪中心的演出計畫，抗議川普接管這個向來象徵兩黨合作的機構。

川普年輕時曾夢想有朝一日能成為百老匯製片，而他現在把重點放在讓甘迺迪中心製作「百老匯熱門歌曲」。

他說：「我們將舉辦一些非常棒的演出，我猜我們可能迎接悲慘世界(Les Miz)。」

「悲慘世界」(Les Misérables)向來是川普的最愛，他此次當選前曾宣布，悲慘世界將於6月和7月在甘迺迪中心演出。

川普第一任內，曾遭甘迺迪中心年度榮譽計畫的獲獎藝術家批評；他當時打破幾十年的先例，抵制該藝文中心。

知情人士透露，川普接管該中心後尋求改變，希望在選擇獲獎者方面發揮更大影響力，此次董事會的議程包括改革榮譽顧問委員會。

1978年以來，甘迺迪中心每年都會在星光熠熠的電視晚會上表彰榮譽獲獎者，不受白宮干涉，歷來獲獎的藝術家與表演者包括喜劇演員露西鮑爾(Lucille Ball)、資深鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Parton)等。

川普 百老匯 白宮

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