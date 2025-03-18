川普任董事長後首訪甘迺迪中心 盼有更大權力選擇表演者

川普總統17日首度造訪華府甘迺迪中心，並召開董事會，表示要改革該中心的演出。(路透)

川普 總統接管甘迺迪中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)並親自擔任董事長後，17日首次造訪該中心主持董事會，盼有更多權力挑選表演者。

川普與白宮 幕僚長威爾斯(Susie Wiles)及他任命的幾位董事會成員共同參觀甘迺迪中心時告訴記者，「我們來這裡召開首次董事會。」

川普任命的董事會成員包括「天佑美國」(God Bless the U.S.A.)鄉村歌手葛林伍德(Lee Greenwood)，以及福斯新聞網(Fox News)節目主持人殷格哈姆(Laura Ingraham)與巴帝羅默(Maria Bartiromo)。

川普對該中心的節目規畫有一些想法，說道「我向來不是很喜歡漢彌爾頓(Hamilton)」。

紐約時報報導，百老匯 熱門音樂劇「漢彌爾頓」取消了明年在甘迺迪中心的演出計畫，抗議川普接管這個向來象徵兩黨合作的機構。

川普年輕時曾夢想有朝一日能成為百老匯製片，而他現在把重點放在讓甘迺迪中心製作「百老匯熱門歌曲」。

他說：「我們將舉辦一些非常棒的演出，我猜我們可能迎接悲慘世界(Les Miz)。」

「悲慘世界」(Les Misérables)向來是川普的最愛，他此次當選前曾宣布，悲慘世界將於6月和7月在甘迺迪中心演出。

川普第一任內，曾遭甘迺迪中心年度榮譽計畫的獲獎藝術家批評；他當時打破幾十年的先例，抵制該藝文中心。

知情人士透露，川普接管該中心後尋求改變，希望在選擇獲獎者方面發揮更大影響力，此次董事會的議程包括改革榮譽顧問委員會。

1978年以來，甘迺迪中心每年都會在星光熠熠的電視晚會上表彰榮譽獲獎者，不受白宮干涉，歷來獲獎的藝術家與表演者包括喜劇演員露西鮑爾(Lucille Ball)、資深鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Parton)等。