川普掀衰退恐慌…美股現拋售潮 史坦普蒸發4兆 那指2年半最慘

川普總統９日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。圖為川普上月28日搭乘空軍一號離開華府。(路透)

川普 總統祭出關稅 等政策的同時，願意讓美國經濟承受多少痛苦？華爾街揣測紛紛之際，美股10日出現拋售潮，史坦普500指數(S&P 500)下跌2.7%，收盤時距離上個月創下的歷史新高縮水9%，市值蒸發4兆元，史坦普500盤中一度跌幅達到3.6%。幾個世代以來最嚴重的通膨高漲正在侵蝕預算，民眾對於經濟衰退憂心忡忡。

路透報導，史坦普上月19日創下新高，被視為市場歡迎川普上任總統可能帶動經濟；但隨著關稅戰開打及經濟前景不明等多重因素影響，隨之暴跌。

道瓊跌890點 科技股慘

那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)10日下降4%，這是2022年9月以來單日最大跌幅。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)也跌890點，跌幅2.1%，若從上周初算起跌幅則有4.5%。Nvidia股價10日縮水5.1%，蘋果公司(Apple)股價也跌將近4.9%。

白宮 高層官員忙著出面消毒，強調川普政府推出的減稅政策，可望帶動美國經濟在今年稍後開始成長。

擬對所有貿易夥伴課稅

投資人擔心川普下重手打關稅戰，範圍可能比競選期間所說的更加深遠，已經實施的進口商品關稅累計達數百億，4月2日即將生效還有數兆關稅。另外，川普9日晚間答覆媒體詢問時坦承，如果國會未能趕在限期之前通過預算支出法案，聯邦政府周末恐將關門。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)10日接受CNBC新聞頻道專訪時說：「對於經濟未來發展，有很多理由讓人感到非常樂觀。不過，這一季數據的確出現一些波動。」

哈塞特說：「接下來的發展是，第一季能夠勉強進入正面成長，減稅的實際影響出現之後，第二季就會看到經濟起飛。」

不過，投資人對於關稅政策衝擊愈來愈緊張，哈塞特的分析並沒有發揮說服效果。

貿易措施影響逾3兆商品

川普對中國、加拿大、墨西哥首先祭出關稅，範圍已經比第一任執政期間規模更大，卻可能只是貿易攻勢的起手式而已。川普已經表示，考慮4月2日要對所有向美國商品課稅的貿易夥伴推出對等關稅(reciprocal tariffs)，屆時每年貿易額有數兆元恐受衝擊。