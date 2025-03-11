我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

川普掀衰退恐慌…美股現拋售潮 史坦普蒸發4兆 那指2年半最慘

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統９日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。圖為川普上月28日搭乘空軍一號離開華府。(路透)
川普總統９日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。圖為川普上月28日搭乘空軍一號離開華府。(路透)

川普總統祭出關稅等政策的同時，願意讓美國經濟承受多少痛苦？華爾街揣測紛紛之際，美股10日出現拋售潮，史坦普500指數(S&P 500)下跌2.7%，收盤時距離上個月創下的歷史新高縮水9%，市值蒸發4兆元，史坦普500盤中一度跌幅達到3.6%。幾個世代以來最嚴重的通膨高漲正在侵蝕預算，民眾對於經濟衰退憂心忡忡。

路透報導，史坦普上月19日創下新高，被視為市場歡迎川普上任總統可能帶動經濟；但隨著關稅戰開打及經濟前景不明等多重因素影響，隨之暴跌。

道瓊跌890點 科技股慘

那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)10日下降4%，這是2022年9月以來單日最大跌幅。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)也跌890點，跌幅2.1%，若從上周初算起跌幅則有4.5%。Nvidia股價10日縮水5.1%，蘋果公司(Apple)股價也跌將近4.9%。

白宮高層官員忙著出面消毒，強調川普政府推出的減稅政策，可望帶動美國經濟在今年稍後開始成長。

擬對所有貿易夥伴課稅

投資人擔心川普下重手打關稅戰，範圍可能比競選期間所說的更加深遠，已經實施的進口商品關稅累計達數百億，4月2日即將生效還有數兆關稅。另外，川普9日晚間答覆媒體詢問時坦承，如果國會未能趕在限期之前通過預算支出法案，聯邦政府周末恐將關門。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)10日接受CNBC新聞頻道專訪時說：「對於經濟未來發展，有很多理由讓人感到非常樂觀。不過，這一季數據的確出現一些波動。」

哈塞特說：「接下來的發展是，第一季能夠勉強進入正面成長，減稅的實際影響出現之後，第二季就會看到經濟起飛。」

不過，投資人對於關稅政策衝擊愈來愈緊張，哈塞特的分析並沒有發揮說服效果。

貿易措施影響逾3兆商品

川普對中國、加拿大、墨西哥首先祭出關稅，範圍已經比第一任執政期間規模更大，卻可能只是貿易攻勢的起手式而已。川普已經表示，考慮4月2日要對所有向美國商品課稅的貿易夥伴推出對等關稅(reciprocal tariffs)，屆時每年貿易額有數兆元恐受衝擊。

「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)經濟學者克勞辛(Kimberly Clausing)指出，川普上台以來的貿易措施影響總額1.3兆的進口商品，對等關稅可能讓另外1.8兆進口商品也受影響。

華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，道瓊工業指數下跌890點。(...
華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，道瓊工業指數下跌890點。(路透)

關稅 川普 白宮

上一則

傳川普4月訪中「川習會」南華早報：若成真 是習外交勝利

下一則

報復川普 加拿大安大略對輸美電力徵收25%附加費

延伸閱讀

川普擬在軍事基地建金屬冶煉設施 防中國出口管制

川普擬在軍事基地建金屬冶煉設施 防中國出口管制
紐時：川普喊廢晶片法 市場恐慌了 憂補助款項被追回

紐時：川普喊廢晶片法 市場恐慌了 憂補助款項被追回
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
市場愈發擔憂美國經濟衰退 川普傳11日會見企業領袖

市場愈發擔憂美國經濟衰退 川普傳11日會見企業領袖

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了