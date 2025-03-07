紐時：馬斯克與盧比歐為裁員起衝突 川普旁觀

白宮顧問馬斯克。(路透)

「紐約時報」報導，國務卿盧比歐和家財萬貫的白宮顧問馬斯克 昨天在內閣會議中因盧比歐的裁員規模而起衝突，總統川普 則抱胸旁觀，彷彿在看一場網球比賽。

路透社昨天報導，川普在會中對內閣首長們說，在員工人數和部會政策方面，是他們說了算，而不是馬斯克（Elon Musk）。

紐時提到，奉川普指示大幅裁減聯邦官僚體系的馬斯克指責盧比歐（Marco Rubio）沒開除任何人，還抵抗他大量裁員的努力。

根據報導，盧比歐回擊說，國務院有1500名員工選擇領取遣散費提早退休；盧比歐還諷刺地問馬斯克是否要重新聘僱這些人，好讓他表演再次解僱他們。

有些部會首長向白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等白宮高層官員抱怨馬斯克裁員行動的武斷做法，因此有了這場會議。白宮立法事務辦公室（Office of Legislative Affairs）近日也接到全國各地許多共和黨籍國會議員的電話，其中有些人在自己的選區承受選民的怒火。

川普今天在橢圓形辦公室接受記者訪問時被問到紐時報導，他予以否認。

他對提問記者說：「沒有衝突，我人在那裡，你只是想找麻煩…伊隆（Elon，馬斯克名）和馬柯（Marco，盧比歐名）相處得非常融洽，他們工作都做得很好。」

川普還說：「馬柯身為國務卿表現非常突出；伊隆是個特別的人，做得很優秀。」