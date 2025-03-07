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紐時：馬斯克與盧比歐為裁員起衝突 川普旁觀

中央社華盛頓7日綜合外電報導
白宮顧問馬斯克。(路透)
白宮顧問馬斯克。(路透)

「紐約時報」報導，國務卿盧比歐和家財萬貫的白宮顧問馬斯克昨天在內閣會議中因盧比歐的裁員規模而起衝突，總統川普則抱胸旁觀，彷彿在看一場網球比賽。

路透社昨天報導，川普在會中對內閣首長們說，在員工人數和部會政策方面，是他們說了算，而不是馬斯克（Elon Musk）。

紐時提到，奉川普指示大幅裁減聯邦官僚體系的馬斯克指責盧比歐（Marco Rubio）沒開除任何人，還抵抗他大量裁員的努力。

根據報導，盧比歐回擊說，國務院有1500名員工選擇領取遣散費提早退休；盧比歐還諷刺地問馬斯克是否要重新聘僱這些人，好讓他表演再次解僱他們。

有些部會首長向白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等白宮高層官員抱怨馬斯克裁員行動的武斷做法，因此有了這場會議。白宮立法事務辦公室（Office of Legislative Affairs）近日也接到全國各地許多共和黨籍國會議員的電話，其中有些人在自己的選區承受選民的怒火。

川普今天在橢圓形辦公室接受記者訪問時被問到紐時報導，他予以否認。

他對提問記者說：「沒有衝突，我人在那裡，你只是想找麻煩…伊隆（Elon，馬斯克名）和馬柯（Marco，盧比歐名）相處得非常融洽，他們工作都做得很好。」

川普還說：「馬柯身為國務卿表現非常突出；伊隆是個特別的人，做得很優秀。」

馬斯克 川普

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