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別等馬斯克動手 川普要內閣率先裁員 上任1個月 全國逾17萬人被炒

編譯盧炯燊／綜合報導
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遭川普和馬斯克開除的美國國際開發總署員工，捧著一箱個人物品，離開辦公室。受到川普政府大幅裁減聯邦雇員的影響，2月份全國有超過17萬人失業，是五年來最高紀錄。(路透)
遭川普和馬斯克開除的美國國際開發總署員工，捧著一箱個人物品，離開辦公室。受到川普政府大幅裁減聯邦雇員的影響，2月份全國有超過17萬人失業，是五年來最高紀錄。(路透)

川普總統6日指示內閣成員，他們應該「率先」裁掉各部門冗員，而不是等馬斯克動手。這次會議代表DOGE負責人與內閣之間數周來緊張關係的爆發。

在川普召開內閣會議之前數周，部會首長與馬斯克之間的緊張關係不斷加劇，這些官員有時對DOGE的行動知之甚少或一無所知；而馬斯克則吹噓自己有權在政府範圍內進行大規模削減。川普表示，他希望內閣成員「率先」行動，留下那些他們認為能勝任工作的人，並解雇其他人；同時指出，馬斯克仍然掌握著重大權力。川普說，如果閣員不削減冗員，那麼馬斯克就會動手。

人力資源公司Challenger, Gray & Christmas 6日發表報告，指出2月份全國雇主共裁員超過17萬人，是五年來最高紀錄。

該公司的最新就業情況報告指出，川普回朝僅一個月，全國雇主在2月份共裁員17萬2017人，較前月暴增245%，這不僅是2020年7月新冠疫情高峰以來的最高單月裁員人數，也是自2009年全球金融危機之後，歷來2月份的最高數字。

值得注意的是，在遭裁撤的17多萬人中，有6萬2242人是17個聯邦政府機構的雇員，占比超過三分之一，而且聯邦政府的「瘦身」行動方興未艾。

撰寫這份報告的Challenger, Gray & Christmas職場專家查林傑(Andrew Challenger)同時解釋，受到DOGE大砍政府雇員的影響，不少政府合約被取消，加上對關稅貿易戰爭的擔憂以及私人公司破產數字上升，導致2月份裁員數字激增。

連同1月份遭裁員人數，今年頭兩個月丟掉飯碗總數達到22萬1812人，是2009年以來的最高水平，也比2024年同期增長33%。

受到貿易戰及其他經濟因素影響，不僅政府要「瘦身」，私人企業也要削減開支度過難關，其中零售百貨業成為重災區，這個行業在2月大幅裁員共3萬8956人，比去年同期增加了近6倍，數據指出主要是受梅西百貨(Macy's)與 Forever 21等時尚巨頭大砍員工數字所致。

儘管科技公司也有1萬4554人被裁，不過較去年同期要少。

另一方面，全國私人企業2月也宣布招聘3萬4580名新員工，使今年首2個月的招聘總數，比去年同期增加 159%。

與此同時，最近幾個星期初次申請失業津貼的人數也大幅增加，尤以在政府機構工作人員占比較大的華府地區。

馬斯克 川普 聯邦政府

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