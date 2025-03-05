上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

川普演說之初，民主黨議員多未起立致意。（路透）

川普 總統4日在國會聯席會議上發表演說，他上任僅六周，已顛覆美國數十年的外交與內政政策，並挑戰總統職權的極限。以下是演說五重點：

1.民主黨的「粉紅」抵制

在川普發表演說之前，前眾議院議長裴洛西曾建議民主黨同僚不要讓自己成為新聞焦點。 但情勢並未如她所願。

川普剛開始發表講話不久，來自德州的民主黨眾議員葛林（Al Green）便站起來大喊，指責總統不夠資格。

「給我坐下！」共和黨眾議員梅斯對葛林怒吼，但葛林不為所動。眾院議長強生隨後指示警衛將葛林「請出」議場。

有些民主黨議員選擇以較低調的方式表達抗議——集體穿著粉紅色服裝。裴洛西在內的多位女性議員一襲粉紅，展現團結一致，在以藍色與灰色西裝為主的會場中格外顯眼。

整場演講中，民主黨議員均未起立致意。

來自德州的民主黨眾議員葛林便站起來大喊，指責總統不夠資格。（歐新社）

2.川普：民意肯定美國正朝向正軌

川普在演說中以樂觀慶祝的語氣開場，號稱自1月20日上任以來，他已成功扭轉選民的觀感。

「在現代史上首次，更多的美國人認為我們國家正朝著正確的方向前進，而不是錯誤的方向——這是令人驚訝27個百分點的大幅度轉變，創下歷史紀錄。」

路透 ∕ Ipsos民調並非如此。根據前兩天的最新調查，49%的美國人認為國家正走在錯誤的道路上，而只有34%的人認為朝向正軌。 整體而言，川普的支持率穩定在44%，僅略高於前總統拜登任期後半的最高支持率。

然而，川普仍稱拜登是「美國歷史上最糟糕的總統」。

3.川普：關稅 使美國再次偉大

川普承認，關稅政策生效後可能會出現一段「調整期」，但為重塑美國經濟努力辯護，並宣稱「動能回來了」。

「關稅是要讓美國再次富有，讓美國再次偉大。而這正在發生，也將很快實現，」川普說：「可能會有一些小小的波折，但我們能接受。這不會太嚴重。」

他重申鋼鋁25%關稅和對等關稅將如期生效 ，有些國家將面臨高額關稅 。他點名中國、巴西、印度、墨西哥、加拿大和南韓在內多國對美國課徵的關稅高於美國對這些國家徵收的關稅。

「無論他們對我們徵什麼稅，我們就對他們徵同樣的稅。如果他們採取非貨幣性的關稅措施將我們排除在他們的市場之外，那麼我們也會採取非貨幣性的壁壘措施，將他們排除在我們的市場之外。」

4.川普：不會再按晶片 法撥款給晶片業者

川普呼籲終止晶片法對晶片製造商的補助，並表示不會再多撥款給業者。

晶片法是對拜登政府任內對半導體業520億美元的補貼計畫，此計畫吸引台積電和英特爾在內企業投入超過4000億美元的投資。

川普國會對著眾議院議長強生說：「你應該廢除『晶片法』。至於剩下的資金，議長先生，無論是用來減少債務還是其他用途，都由你決定。」

5.川普：烏克蘭和俄羅斯均釋出和平訊號

川普表示，在他發表演說前，已收到烏克蘭總統澤倫斯基的來信，信中提到烏克蘭已準備好參加談判，並簽署協議，允許美國從開發烏克蘭的自然資源中受益。川普認為，這項協議對於回報美國納稅人對他們的支持，以及為結束衝突奠定基礎是必要的。

川普也表示，他也和俄羅斯有過「認真討論，並收到他們準備好談和的強烈意願」。

裴洛西在內的多位民主黨女性議員一襲粉紅，展現團結。（美聯社）