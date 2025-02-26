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「我們不願破壞關鍵公共服務」效率部21名員工辭職 拒絕馬斯克

記者胡玉立／綜合報導
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馬斯克主導的政府效率部大刀砍向聯邦各部門，不斷出現被裁員工的抗議。（路透）
馬斯克主導的政府效率部大刀砍向聯邦各部門，不斷出現被裁員工的抗議。（路透）

億萬富翁、川普總統顧問馬斯克的政府效率部（DOGE）25日有21名員工辭職。他們在集體辭職信中同聲表示，他們拒絕用自身科技專長「摧毀重要公共服務」，「我們宣誓為國人服務，在歷屆總統任內恪守憲法；但顯然我們無法再履行這些承諾」。

這些員工過去都曾在谷歌、亞馬遜等大科技公司擔任高階主管，後來加入歐巴馬政府時期成立的數位服務局 (United States Digital Service，USDS)；DOGE成立後，其職位被整合到DOGE內。

這些工程師、資訊科學家在寫給白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的辭職信中寫道：「我們不會用我們的技能來破壞政府核心系統、危及國人敏感數據或破壞關鍵公共服務；也不會用我們的專業知識來執行或讓DOGE行為合法化。」

他們並警告，馬斯克招募了許多政治空想家，那些人並不具備「協助川普政府削減聯邦政府規模」所需的技能或經驗。

辭職信中寫道，1月21日，川普下令將USDS轉為DOGE次日，佩戴白宮訪客證的人員對USDS員工進行面試；這些訪客拒絕透露身分，看起來「技術能力很有限」，卻逐一詢問每名員工的政治忠誠度，「如此過程已造成重大安全風險」。

由於川普政府大規模解僱試用期聯邦工作人員，約三分之一USDS員工在2月14日被解僱。25日集體辭職的DOGE員工在信中強調，DOGE 「解僱技術專家、錯誤處理敏感數據及破壞關鍵系統」，不僅違背DOGE宣稱的使命，更對政府管理和保護技術足跡能力造成致命打擊。

他們指出，「這些高技能公務人員致力確保社安金、退伍軍人服務、報稅、醫療保健、救災、學生援助等重要服務現代化。他們的離去危及每天依賴這些服務的國人；突然失去這些技術專業，將降低美國關鍵系統和數據安全性。」

馬斯克的DOGE相當依賴內部IT專家大幅削減聯邦政府經費及勞動力，這回內部員工大舉辭職，堪稱馬斯克和川普聯手整頓聯邦政府的一次挫敗。

不過，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)聲明表示，「以為抗議、訴訟和法律戰能阻止川普總統的人，肯定過去幾年與世隔絕。」

馬斯克則在X平台發文指相關報導是「假新聞」，並暗指這些員工是「民主黨政客遺留人員」，「就算不辭職也會被開除」。

馬斯克主導的政府效率部大刀砍向聯邦各部門，現也傳出共和黨內對馬斯克的作風也有微詞...
馬斯克主導的政府效率部大刀砍向聯邦各部門，現也傳出共和黨內對馬斯克的作風也有微詞，也怕衝擊自己選區的選情。（美聯社）

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