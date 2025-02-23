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政府效率部稱省了550億元 華郵分析合約數據：數字誇大

記者胡玉立／綜合報導
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馬斯克領導的政府效率部外部團隊聲稱已為政府削減了數百億元的開支，然而檢視發現其中充斥著會計錯誤、過時數據和其他錯誤計算。圖為民眾2月14日在紐約向馬斯克示威。(歐新社)
馬斯克領導的政府效率部外部團隊聲稱已為政府削減了數百億元的開支，然而檢視發現其中充斥著會計錯誤、過時數據和其他錯誤計算。圖為民眾2月14日在紐約向馬斯克示威。(歐新社)

馬斯克主導的政府效率部門(DOGE)官網本周稍早貼文聲稱，該部門透過裁員、取消合約、重新談判租約等方法，節省公帑大約550億元。但華盛頓郵報針對DOGE官網的合約數據分析發現，數字明顯被誇大。

DOGE自1月20日正式成立以來， 一直備受爭議，部分民主黨人對DOGE不滿或公開譴責；還有批評者質疑該機構有權接觸聯邦政府網路系統。

根據DOGE官網，截至2月17日，該機構約省下550億元，這是它「偵測或去除詐欺、取消或重新談判合約／租約、出售資產、取消補助、裁員、專案變更和節省監管等多種因素的綜合結果」。DOGE官網列出其取消的1125份合約及其因此省下的72億元；金額占1月總節省量20%。

然而，華盛頓郵報分析合約數據發現，許多被取消的合約已完成且全額付消，取消它們不會產生任何影響；DOGE清單有417筆節省金額為零；另有51筆加起來節省近100萬元，平均每筆不到2萬元。

DOGE官網自本周稍早上線以來，已多次修正數據，與其最初列出的節省金額相比，少了近93億元。其中最大一筆誤差費用，是美國移民海關執法局終止與傷殘退伍軍人擁有的管理顧問公司合約。聯邦資料庫早期版本合約金額為80億元，但最新版本合約金額僅為800萬元。

迄今為止，DOGE大部分工作集中在解決多元化、公平性和包容性 (DEI) 措施上。該機構取消了多份政府合約，據稱這為國人節省了數百萬元。

DOGE除了設法削減政府開支，似乎也想找機會用發放股息的方式，將部分節省下來的經費，發還給國人。

另據「紐約時報」報導，政府效率部的唯一公共帳本充滿錯誤，馬斯克的外部團隊給出的數字代表政府削減了數十億元的開支，然而經檢視發現其中充斥著會計錯誤、過時數據和其他錯誤計算。

馬斯克領導的政府效率部外部團隊聲稱已為政府削減了數百億元的開支，然而檢視發現其中...
馬斯克領導的政府效率部外部團隊聲稱已為政府削減了數百億元的開支，然而檢視發現其中充斥著會計錯誤、過時數據和其他錯誤計算。圖為民眾2月14日在紐約向馬斯克示威。(歐新社)

馬斯克 華盛頓郵報 裁員

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