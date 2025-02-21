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川普開除參謀首長聯席主席布朗 換他接任

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川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任

記者顏伶如／即時報導
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第二位非裔參謀長聯席會議主席布朗（左）21日被川普總統革職。圖為國防部長赫塞斯（右）1月27日抵達國防部時，布朗還出來迎接。（歐新社）
第二位非裔參謀長聯席會議主席布朗（左）21日被川普總統革職。圖為國防部長赫塞斯（右）1月27日抵達國防部時，布朗還出來迎接。（歐新社）

五角大廈高層將領連續幾周人事動盪，川普總統21日傍晚宣布開除參謀首長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)。紐約時報分析，開除布朗的行動反映了川普長期以來的主張，認為軍方領導階層被多元化政策嚴重拖累，失去肩負戰鬥角色應有的願景，不符合「美國優先」(America First)主軸。布朗是戰鬥機飛行員出身的空軍四星上將，2023年10月成為美國史上第二位非裔參謀首長聯席會議主席。

國防部長赫格斯(Pete Hegseth)21日在一份聲明中稱讚凱恩和布朗，同時宣布解除另外兩名高級軍官職務，分別是海軍作戰部長麗莎．弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)上將和空軍副參謀長吉姆．史萊夫(Jim Slife)將軍。

布朗繼任人選是已退休的空軍三星中將凱恩(John Caine)，曾任F-16飛行員和教官，於2021至2024年期間擔任中央情報局主管軍事事務副局長。凱恩六年前在伊拉克與川普有一面之緣。

川普21日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文宣布任命凱恩為新任參謀首長聯席會議主席。川普寫道，凱恩是優秀的飛行員、國家安全專家、成功企業家，也是「品格正直且有特別任務經驗的戰士(warfighter)」。

根據慣例，參謀首長聯席會議主席職務不受政黨輪替影響，但根據報導，現任白宮官員與五角大廈官員都說，希望任命新的參謀首長聯席會議主席。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)去年接受媒體訪問時曾說，布朗在軍中推動強調「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)計畫的「覺醒」(woke)運動，應該去職。

赫塞斯2024年11月接受播客節目「蕭恩萊恩秀」(Shawn Ryan Show)專訪時就點名布朗應該被開除，還說所有推動多元化倡議的將領通通應該遭到革職。

然而，赫塞斯出任國防部長後的第一天，不但與布朗並肩站在一起，還對布朗說期盼今後合作愉快。

紐約時報報導，布朗很快就發現自己在川普幕僚核心圈並不受歡迎。知情官員透露，川普政府幾次重要會議，布朗都沒被通知參加。

布朗現今處境與川普第一任執政期間彷彿天壤之別。2020年，布朗獲川普任命為空軍參謀長(Chief of Staff of the Air Force，CSAF)，川普稱讚布朗是首位非洲裔空軍參謀長，具有重大歷史意義。川普在社群媒體發文說布朗是「愛國者」。

川普 赫塞斯 國防部

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