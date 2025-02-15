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馬斯克鋒芒太露？川普：媒體無法離間我們的關係

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
馬斯克、川普。（路透）
馬斯克、川普。（路透）

美國總統川普今天嘲笑媒體形容馬斯克（Elon Musk）是真正握有白宮權力的人，他說，想挑撥他與這位科技億萬富翁關係的嘗試，都已宣告失敗。

中央社引述法新社報導，川普在今天發布的福斯新聞（Fox News）訪談片段中說：「他們一直在這樣做。」訪談將於18日播出。

他以新聞主播的語氣繼續說：「我們有突發新聞：川普已把總統職位讓給馬斯克，馬斯克總統今晚將出席內閣會議…。」

這位共和黨籍總統出了名不喜歡身邊的人鋒芒蓋過他，各界都在揣測，馬斯克作風太過高調，可能讓自己吃鱉。

出生於南非的馬斯克名義上只是新成立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency）負責人，但他實際上擁有極大權力，他找出他所說的浪費環節後，迅速採取行動進行裁員和削減支出。

這位世界首富的種種舉動引起媒體嘲諷，包括「時代」（Time）雜誌封面顯示馬斯克坐在總統標誌性的「堅毅書桌」（Resolute Desk）後，「紐約客」（New Yorker）週刊封面則顯示川普和馬斯克手捧聖經，一起宣誓就職。

到目前為止，川普一直公開支持馬斯克的工作，並表示在預算赤字飆升之際，馬斯克的工作至關重要。

川普接受福斯訪問時表示，他和馬斯克討論了媒體的嘲諷。

「事實上，伊隆打了電話給我，他說，『你知道，他們試圖離間我們』，我說，『就是』。」

川普還說，美國人很清楚媒體的意圖，「我過去以為他們很懂這套，但其實他們不太會，因為如果他們真有本事，我根本當不上總統」。

「民眾很聰明，他們懂。」

馬斯克 川普 白宮

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