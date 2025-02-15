防長赫塞斯訪歐洲惹惱盟友 川普評價：表現出色

圖為赫塞斯(右二)15日在波蘭首都華沙看望駐紮在當地的美軍士兵。(歐新社)

美國國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)15日結束首次出訪歐洲，完成為期一周對比利時、德國及波蘭的訪問及出席北約 防長會議。

盡管他此行發表的種種言論，對外疏遠了歐洲盟友，對內激怒了部分共和黨重要人物，然而這都不打緊，因為重要的是，他贏得最關鍵的一個人—總統川普 的認可。

川普在評價赫塞斯此行時說，「皮特(Pete)的工作做得非常出色」；這可說是「一句頂萬句」。

赫塞斯最讓川普高興的是，他傳達了川普及其美國優先議程的一貫看法，就是「歐洲一直在利用美國」。

赫塞斯大力抨擊歐洲自身的安全，只依賴美國花大錢作出軍事部署來保障，讓美國變成「冤大頭」。

他在北約總部直言，「毫無疑問，川普總統不會允許任何人把山姆大叔(Uncle Sam)當作傻瓜大叔(Uncle Sucker) 」，歐洲大陸防務的主要責任應由歐洲自己承擔。

赫塞斯此說，顯然也在回應川普批評歐洲對美國商品徵收不公平關稅。美國和歐盟擁有世界上最大的貿易關係，2023年雙方商品及服務貿易額達1兆5000億歐元(合1兆5500億美元)。

美國國防部長赫塞斯上周首次出訪歐洲，盡管發表的種種言論疏遠歐洲盟友，卻獲得川普總統的高度稱讚。圖為赫塞斯14日在波蘭首都華沙演講。(路透)

除此之外，在俄烏戰爭問題上，赫塞斯指出烏克蘭要回到2014年的邊界線不現實；烏克蘭加入北約不現實；不能以北約的名義在烏克蘭部署維和部隊等，都讓他成為歐洲盟國的批評對象。

然而毫無疑問，這都是川普與俄羅斯總統普亭通電對話，就解決俄烏戰爭所透露的底線所在。

赫塞斯強調，在烏克蘭談判中，川普總統才是最終決定哪些內容可談或哪些不可談的人；又稱讚川普是世界上最優秀的談判者。

早在川普的首個任期內，五角大廈的最高負責人必須視北約為一條紅線，他的首任國防部長馬提斯(Jim Mattis)辭職的部分原因，就是不認同川普對北約的疏離。赫塞斯這次懶得理歐洲盟友的批評態度，毫無保留地全力推銷川普的歐洲及北約政策，自然贏得川普讚賞。

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