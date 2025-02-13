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被馬克斯點名掌聯準會 前眾議員保羅批Fed「把公眾蒙鼓裡」

編譯季晶晶／綜合13日電
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前德州眾議員保羅常年批評聯準會不夠透明。圖為聯準會大樓。（美聯社）
前德州眾議員保羅常年批評聯準會不夠透明。圖為聯準會大樓。（美聯社）

巴隆周刊（Barron's）報導，馬斯克領導美國政府效率服務部（DOGE）削減聯邦支出，最近盯上了聯準會（Fed），支持由長年質疑Fed透明度的前德州眾議員保羅（Ron Paul）帶領稽核團隊，部分人士更進一步主張，保羅可執掌央行

保羅13日接受專訪時再次呼籲，對聯準會進行「審計」，詳細揭露央行如何執行貨幣政策及支付功能。他也想看到Fed在海外交易上有更高的透明度。Fed有權進行海外交易，包括外匯操作，以及監䝳美國銀行業者的國際活動。

保羅過去主張政府問責辦公室（GAO）向國會提交有關中央銀行貨幣政策職能的年度報告。他說，「我想知道政策背景──他們為什麼做這些事，他們都做了哪些事」。

聯準會每次召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，都會在幾周後公開會議記錄，完整的逐字稿通常在五年後公開。

但保羅認為這不夠好：「我甚至不能參加FOMC會議。他們有會議紀錄，但都是預先準備好的。」他說，最多就是在事後向聯準會主席提問。

部分人士主張由保羅來主導稽核。猶他州參議員李麥克（Mike Lee）在X發帖說，「沒有人能更好地改革聯準會」。

馬斯克轉發了播客主麥考倫（Liam McCollum）建議由保羅領導Fed審計團隊的貼文，並回應：「好主意！」 麥考倫更進一步表示，川普應該考慮任命保羅為「史上最後一位聯準會主席」。

保守派活動家柯克（Charlie Kirk）也補充，保羅會是 「很棒的 」聯準會主席。

目前為止，白宮或馬斯克的團隊還沒人直接聯繫保羅。他表示：「我還沒有和任何人直接談過。只不過馬斯克很支持我的主張。所以我粗略的發表了一些東西；就他們該做的事發表了意見，而他會注意。」

保羅否定了聯準會獨立性的重要性，他說那其實是央行想把公眾蒙在鼓裡的說法。「他們想要保密，所以用獨立一詞。我認為有很多的操縱，很多救助，很多利益。」

去年曾有議員提議立法，徹底廢除聯邦準備系統，不必進行審計，但法案未能通過委員會審議。保羅被問到是否支持立即廢除聯準會時表示：「我不認為那是明智的。我認為這很可能會引起內戰。」但他也補充，美國人一旦知道聯準會的所有行動，就會想要擺脫它。

現年89歲的保羅直至2013年才卸任眾議員，一度是眾院金融服務委員會的主要委員。他曾三次競選總統，最近一次是在2012年爭取共和黨總統候選人提名。他兒子蘭德是肯塔基州共和黨參議員。

聯準會 馬斯克 央行

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