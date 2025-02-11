川普不甩法院裁決 羅德島等多州聯邦法官擋下行政令

川普 總統一上任即透過一連串行政命令變更既有法規，遭到受理提訴挑戰的多位聯邦法官反駁，羅德島州聯邦法官發現川普政府並未遵守聯邦經費不得凍結的裁決，還有波士頓聯邦法官也擋下自願離職令；此外，新罕布夏州也出現一周內擋下限制出生公民權行政令的第三位聯邦法官。

美聯社報導，羅德島州聯邦法官麥康尼爾(John McConnell)元月31日即針對兒童早期教育、減少汙染與愛滋病預治等聯邦經費，下令川普政府「立即採取一切必要措施」遵守臨時限制令，禁止凍結經費，不過卻發現川普政府無視禁令繼續凍結資金。

於是法官10日發布臨時禁令並阻止川普政府削減國立衛生研究院(National Institutes of Health)數十億元經費，同時重申：「法院認定大範圍全面凍結聯邦經費可能違憲，將對本國方方面面帶來無法彌補的傷害。」

聯邦司法部 表示將向第一巡迴上訴法院提出上訴，羅德島州檢察長內羅尼亞(Peter Neronha)則呼籲司法部適可而止：「我們是法治國家，我們希望政府遵守法律，如果他們不遵守，我們會回到法院奉陪到底。」

同一天，波士頓聯邦法官奧圖(George O'Toole)也擋下川普政府因應瘦身計畫，要求聯邦機構200萬名文職員工自願離職的命令，聯邦司法部律師漢彌爾頓(Eric Hamilton)在聽證會上主張，自願離職是提供離職者的一項「人道出路」，不過原告律師戈斯坦(Elena Goldstein)則指控離職令執行草率：「他們沒有顧及政府持續運作的重要。」

另外川普以一紙行政命令終止非法移民 出生公民權一案，移民權益組織「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)以「試圖顛覆美國最基本憲法價值」，具狀告上法院。

新罕布夏州地區法官拉普蘭特(Joseph N. Laplante)10日支持原告主張，成為西雅圖與馬里蘭州之後，第三位對川普命令下達限制令的法官，ACLU移民權益副主任沃夫西(Cody Wofsy)強調：「我們與合作夥伴會繼續奮鬥，直到這項行政命令被撤銷為止。」