聯邦人員優離優退案申請截止 目標200萬人僅4萬人參加

示威者在聯邦人事管理局前抗議優離優退案。路透

川普 政府向聯邦公務員拋出的優離優退方案今天(6日)截止申請，原本預期這項計畫可讓聯邦機關縮減200萬人，但知情人士指出，到5日晚間為止，僅4萬多人登記。

聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)1月28日發出電郵通知，對200多萬名聯邦員工說明優離優退方案，若在2月6日截止期限之前提出申請，根據「延期辭職」(deferred resignation)條件將可領到9月30日為止的薪水，還能行政休假(administrative leave)，但不少聯邦員工擔心計畫內容恐怕無法落實。

白宮 指出，230萬聯邦員工適用優離優退方案。不過，華盛頓郵報 6日報導，知情人士指出，截至5日晚間為止，優離優退方案只有4萬多人登記參加。

代表80多萬名聯邦員工的三個勞工工會已於4日提告，請求聯邦法院對優離優退方案下達臨時禁止令，理由是方案是「武斷、違法、火氣十足的最後通牒」。

眾議院監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Government Reform)民主黨成員呼籲川普總統撤銷優離優退方案，並說文官制度恐遭瓦解，對美國民眾帶來不可計量的龐大傷害。

根據華盛頓郵報取電郵紀錄，聯邦總務署(General Services Administration，GSA)主管本周稍早告知部屬，如果參加優離優退方案的人數太少，可能就會裁員。