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馬斯克有政府頭銜了 手握權力大到引發利益衝突憂慮

編譯簡國帆／綜合外電
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馬斯克已被白宮指派為特別政府雇員。（路透）
馬斯克已被白宮指派為特別政府雇員。（路透）

為美國總統川普精簡聯邦政府的億萬富豪馬斯克，已被白宮指派為特別政府雇員，他最近兩周也已迅速在華府設立權力中心，要大刀闊斧改革聯邦政府，然而他最近取得的聯邦政府系統存取權限，引發外界憂心他可能獲得超大權力，加劇各界對他旗下事業利益衝突的關注。

美國政府效率部（DOGE）主管馬斯克取得特別政府雇員的頭銜後，代表他將在365天內，暫時在職不超過130天。

曾在川普第一任期待擔任政府倫理辦公室（OGE）主管的蕭博指出，即便馬斯克號稱不支薪、是志工，也必須遵守聯邦利益衝突法律，因為川普1月20日簽署行政命令，以政府效率部取代美國數位服務小組（USDS），將其創建為總統行政辦公室的臨時機構，但這也代表政府效率部不是正式的政府部門、也不是聯邦顧問委員會。

由於馬斯克旗下的事業牽涉到運輸、勞工、農業以及司法部等多個聯邦部會，SpaceX還有數十億美元的聯邦合約，他又在主導精簡聯邦政府人力，釐清利益衝突便顯得至關緊要。白宮則表示，馬斯克將遵循所有相應法律。

路透報導，馬斯克和DOGE下屬在接管聯邦人事管理局（OPM）和聯邦總務署（GSA）後，已在華府建立權力中心。OPM是美國政府的人資部門，馬斯克至少四名現任和前任幕僚接管後，已讓一些資深經理人無法使用自己的電腦系統。GSA則監督多數政府合約並管理聯邦資產，馬斯克團隊成員已進駐。

此外，馬斯克的團隊已取得財政部支付系統的存取權限，在前總統拜登任內擔任白宮預算管理局（OBM）資深官員的林頓指出，馬斯克的幕僚可能藉此取得超大的權力，例如能夠挑選聯邦政府要支付的費用。

雖然川普表示，馬斯克在採取任何行動前都須經過他的批准，但治理專家表示，馬斯克的做為似乎已超過川普行政命令所賦予的權限，不只是現代化聯邦科與軟體，DOGE員工已和國際開發署（USAID）的保全人員，為取得敏感資訊爆發衝突。

許多聯邦公務人員也感到害怕，湧入社群媒體透露現況。OPM官員表示，接受優退條件的聯邦員工人數已超過4萬人。

馬斯克 聯邦政府 川普

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