川普將出席超級盃 美國現任總統首例

川普總統9日將前往紐奧良觀看超級盃(Super Bowl)賽事，成為首位前往觀賽的現任總統。圖為紐奧良超級盃賽場。(路透)

川普 總統9日將前往紐奧良觀看超級盃(Super Bowl)賽事，成為首位前往觀賽的現任總統。

負責保護總統的美國特勤局(U.S. Secret Service)4日在聲明中表示，工作人員多日之前就已經前往當地，為他的到來進行準備；川普將會觀賞「堪薩斯城酋長隊」(Kansas City Chiefs)對上費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)的賽事。

「為確保所有出席觀眾、球員和工作人員的安全，我們已經進行了全面的規劃與協調，」特勤局發言人古格列米(Anthony Guglielmi)在聲明中表示，「今年進一步加強了安全措施，因為這是美國總統首次出席該活動」。

古格列米指出，來觀看比賽的球迷，在未來幾天內會收到更多有關入場時安全檢查站的相關資訊。

川普同時還計畫接受福斯新聞台(FOX News)主播拜爾(Bret Baier)專訪，這將會是福斯賽前節目的一部分，採訪將會在賽前於佛州 錄製。總統通常會接受負責轉播球賽的電視台訪問，不過川普和前總統拜登 ，對於接受訪問的態度都不一致。

出身紐約的川普，雖居佛州，但他尚未表明自己將會支持哪個球隊。

川普4日在白宮，婉拒回答記者要他預測誰會勝出的問題。

「我不想說，但有一位四分衛，似乎看起來是個相當不錯的贏家，」川普表示，似乎在暗指酋長隊的明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)。

川普在酋長隊於1月取得美聯(AFC)冠軍後，發文向酋長隊祝賀。

「恭喜堪薩斯城酋長隊，」川普在他的社群媒體上寫道，「真是個很棒的團隊、教練、四分衛以及幾乎所有其他人，包括那些創新紀錄數量、投票給我(MAGA!)的球迷們。同樣，恭喜水牛城比爾隊(Buffalo Bills)有個輝煌的賽季。他們未來會贏不少球賽。」