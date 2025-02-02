利益與權力交織 馬斯克如何改寫監管遊戲規則？

全球首富馬斯克。(路透)

世界首富馬斯克 旗下企業受制於聯邦的嚴格監管，如今他受川普 欽點掌管政府效率部，目標大幅削減聯邦支出及裁員，未來或藉此「瘦身計畫」推動放寬監管。倫理學專家斯基特就形容，馬斯克正處於一個可以為自家企業謀求支持的地位。

馬斯克與聯邦機構間衝突不斷，從汽車安全、環境影響、數據隱私、勞工安全，到人工智慧及腦機介面技術，均涉及重大監管爭議。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）多次強制特斯拉召回問題車輛，並對自駕技術進行多項調查。NHTSA原已人手不足，若馬斯克再揮刀砍資源，NHTSA恐淪為空殼機構。

與美國聯邦航空總署（FAA）的矛盾則集中在SpaceX的星艦上，馬斯克批評FAA審核程序繁瑣、過於官僚主義。未來如刪減FAA資源，雖有望加速火箭進展，但恐引發更多安全隱患與環境風險。

馬斯克與美國證券 交易委員會（SEC）亦有多次交鋒。2018年他發文稱打算將特斯拉私有化，言論一出推高股價，最終被SEC認定違反證券法；2022年推特交易案也促使SEC展開調查，並指控馬斯克涉證券詐欺不當獲利1.5億美元。若他呼籲減少SEC的預算，可能有助於減輕未來的監管壓力，甚至避免潛在的刑事指控。

另一方面，X因廣告商與用戶流失，市值已損失數十億美元，為求生存而更改服務條款與隱私政策，允許平台使用用戶數據訓練AI模型，被消費者金融保護局（CFPB）盯上。馬斯克喊話川普要求廢除CFPB，顯示其擔心該機構可能對X營運造成負面影響。

規模較小的公司如xAI和Neuralink，同樣面臨眾多監管挑戰，前者可能受到AI法規制約，而後者的腦機接口技術則需接受美國食品藥物管理局（FDA）的嚴格審核。馬斯克的角色及政策影響力，或為這些公司創造更有利的發展環境，縮短新興技術推向市場的時間，但也可能帶來潛在的社會和倫理風險。