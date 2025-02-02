我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

小S證實大S徐熙媛死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

利益與權力交織 馬斯克如何改寫監管遊戲規則？

記者許珮絨／即時報導
全球首富馬斯克。(路透)
全球首富馬斯克。(路透)

世界首富馬斯克旗下企業受制於聯邦的嚴格監管，如今他受川普欽點掌管政府效率部，目標大幅削減聯邦支出及裁員，未來或藉此「瘦身計畫」推動放寬監管。倫理學專家斯基特就形容，馬斯克正處於一個可以為自家企業謀求支持的地位。

馬斯克與聯邦機構間衝突不斷，從汽車安全、環境影響、數據隱私、勞工安全，到人工智慧及腦機介面技術，均涉及重大監管爭議。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）多次強制特斯拉召回問題車輛，並對自駕技術進行多項調查。NHTSA原已人手不足，若馬斯克再揮刀砍資源，NHTSA恐淪為空殼機構。

與美國聯邦航空總署（FAA）的矛盾則集中在SpaceX的星艦上，馬斯克批評FAA審核程序繁瑣、過於官僚主義。未來如刪減FAA資源，雖有望加速火箭進展，但恐引發更多安全隱患與環境風險。

馬斯克與美國證券交易委員會（SEC）亦有多次交鋒。2018年他發文稱打算將特斯拉私有化，言論一出推高股價，最終被SEC認定違反證券法；2022年推特交易案也促使SEC展開調查，並指控馬斯克涉證券詐欺不當獲利1.5億美元。若他呼籲減少SEC的預算，可能有助於減輕未來的監管壓力，甚至避免潛在的刑事指控。

另一方面，X因廣告商與用戶流失，市值已損失數十億美元，為求生存而更改服務條款與隱私政策，允許平台使用用戶數據訓練AI模型，被消費者金融保護局（CFPB）盯上。馬斯克喊話川普要求廢除CFPB，顯示其擔心該機構可能對X營運造成負面影響。

規模較小的公司如xAI和Neuralink，同樣面臨眾多監管挑戰，前者可能受到AI法規制約，而後者的腦機接口技術則需接受美國食品藥物管理局（FDA）的嚴格審核。馬斯克的角色及政策影響力，或為這些公司創造更有利的發展環境，縮短新興技術推向市場的時間，但也可能帶來潛在的社會和倫理風險。

川普將政府效率部定位為顧問單位，從外部提供建議並推動結構性改革。目前尚不清楚馬斯克能發揮多大作用，但由於他與政府互動廣泛，作為總統重要顧問，利益衝突幾乎無可避免。倫理律師克拉克認為，他極有可能將個人偏見、怨恨和商業利益，帶入聯邦審計過程，而任何預算削減都可能直接影響調查及監管。

監管機構針對馬斯克旗下公司提起19項訴訟和調查
監管機構針對馬斯克旗下公司提起19項訴訟和調查

馬斯克 證券 川普

上一則

加拿大強勢反擊川普關稅戰 超過5省「下架美國酒」

下一則

矽谷幫以資本拿捏新政府？川普與馬斯克兄弟情面臨3考驗

延伸閱讀

馬斯克拿到「王國鑰匙」川普2.0權力集中成寡頭政治？

馬斯克拿到「王國鑰匙」川普2.0權力集中成寡頭政治？
權力擴大？馬斯克親信傳掌人資系統 阻人事局高官存取

權力擴大？馬斯克親信傳掌人資系統 阻人事局高官存取
財政部對馬斯克敞開大門？授權政府效率部存取支付系統權限

財政部對馬斯克敞開大門？授權政府效率部存取支付系統權限
權力擴大？馬斯克親信傳掌人資系統 取消人事局高官存取權限

權力擴大？馬斯克親信傳掌人資系統 取消人事局高官存取權限

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49

超人氣

更多 >
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元
4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤

4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事