華府67死空難前夕 運安會400名員工遭川普政府提議資遣

美國國家運輸安全委員會主席霍曼迪（右）1月30日於華府67死空難記者會發表談話。（美聯社）

有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，華府 軍機民航機相撞67死空難前一天晚上，國家運輸安全委員會（NTSB）全部400名員工遭川普 政府提議資遣。NTSB原已面臨人力短缺和財政困難，此舉不僅讓人心浮動，更讓NTSB高層為了挽留員工焦頭爛額。

多名消息人士向CNN證實，NTSB全部400名員工在1月28日晚間9時41分收到川普政府電子郵件，以「分岔路」（Fork in the Road）為題，提議員工自行辭職，且將補償薪資到9月。

一名消息人士說，許多員工一開始收到資遣提議都非常震驚，其中不乏高度專業的調查員，許多人都接近退休 。這名消息人士說，「短時間內不太可能找到人取代他們」。

另一名消息人士說，許多調查員認真考慮接受資遣。

對此，NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）1月31日向員工發表內部備忘錄，表示NTSB員工不適用於資遣計畫，「已經獲得完全豁免」，喊話任何同意政府要求辭職的員工「立即撤回離職信件」。

NTSB屬於獨立、無黨派機構，並不隸屬於行政部門，負責調查交通事故、援助給受影響的民眾及提供相關安全措施。